« Monsieur Higuaín, Gonzo, il a été très bon ! lance Wilfried Nancy en conférence de presse. Il a avoué qu’il pensait qu’il allait jouer [en MLS] avec un cigare. Mais non, c’est pas ça. »

Jean-François Téotonio La Presse

Pink Floyd a donc menti. Le cher garçon n’est pas allé bien loin avec son cigare.

C’est que lorsque l’entraîneur-chef du CF Montréal a été interrogé jeudi à propos de Gonzalo Higuaín, attaquant argentin de l’Inter Miami, il en avait long à dire. Et que du bon.

« Il a souffert l’année dernière, rappelle Nancy. Et cette année, je ne suis pas surpris. Excusez-moi du terme, mais c’est un putain de compétiteur. »

Higuaín est une légende du Real Madrid. Il a aussi porté les maillots de River Plate, de Naples, de la Juventus, de l’AC Milan et de Chelsea. L’attaquant a annoncé sa retraite du soccer professionnel la semaine dernière. Le match de dimanche contre le CF Montréal sera son dernier, avant qu’il entame son parcours éliminatoire avec Miami.

Après une campagne 2021 en dents de scie, l’Argentin connaît une très belle saison en 2022. Ses 16 buts et 3 passes décisives ont permis à l’Inter de se qualifier pour la première fois au tournoi d’après-saison depuis sa fondation, en 2020.

« Il a été très honnête dans les médias, et j’ai pu discuter avec lui. Il disait qu’il ne s’attendait pas à ce que le niveau de la MLS soit comme ça. Ça, c’est beaucoup d’humilité. »

Une qualité que Wilfried Nancy apprécie particulièrement.

Je combattrai toujours les personnes qui viennent de l’extérieur et qui pensent, parce qu’elles ne connaissent pas bien la ligue, qu’en MLS, elles vont arriver et vont jouer tranquillement. Wilfried Nancy

Si c’était le cas pour Higuaín à ses débuts en Amérique du Nord, il a corrigé le tir aujourd’hui.

« Ç’a été une des premières personnes qui est venue me rencontrer quand on a joué contre eux, ajoute Nancy. Pour féliciter l’équipe, la façon dont on jouait l’année dernière. Et pourtant, je ne le connaissais pas. »

L’entraîneur souligne sa « façon de rebondir », son ardeur pour retrouver un bon niveau « physique » et « mental ».

« Il a joué dans tous les clubs du monde. Il n’avait rien à prouver. Mais il a voulu se prouver à lui-même qu’il pouvait finir sur une belle note. Quand je le verrai dimanche, je vais le prendre dans mes bras et le féliciter. »

Un jour décisif moins angoissant

Après cette accolade, place aux choses sérieuses. Parce que la première place est toujours à l’enjeu pour Montréal. Pour s’en emparer, il doit l’emporter contre Miami et espérer que Toronto lui offre une fleur en obtenant un résultat contre l’Union de Philadelphie.

Classement de l’Est de la MLS IMAGE PRODUITE PAR LAPRESSESPORTS.COM

Higuaín sera encore une fois au centre des préoccupations montréalaises.

« D’habitude, je suis un peu serein, indique Nancy. Mais peut-être que là, j’aurai un peu chaud parce qu’il est très, très fort dans les 30 derniers mètres. »

Miami, à deux points des Red Bulls de New York, peut encore espérer obtenir l’avantage du terrain. L’Inter est sur une séquence de quatre victoires en cinq matchs.

« Nous aimons tous les deux garder possession du ballon, a analysé le défenseur Kamal Miller, jeudi. C’est une équipe qui nous fait défendre sur des blocs plus étendus que nous le souhaitons. »

Nancy parle de « mobilité au milieu de terrain », de « qualité » chez ses prochains adversaires. Il y a évidemment la vedette du circuit, Alejandro Pozuelo, qui a bien fait en Floride depuis son échange du TFC. Il s’est joint à un contingent intéressant dans un milieu déjà constitué des Brésiliens Jean Mota et Gregore.

« C’est une équipe qui n’est pas facile à jouer et qui est en pleine confiance », souligne l’entraîneur.

Du reste, pas question de se projeter trop loin dans l’avenir, estime Ismaël Koné. Comme dans les éliminatoires de la Coupe MLS, par exemple.

« Ce serait une erreur de notre part de faire ça, croit le Québécois. On ne l’a jamais fait durant l’année, et ce serait pire de le faire maintenant. »

Au moins, on peut présumer que les joueurs du CF Montréal auront mieux dormi à la veille du jour décisif de la MLS en 2022 que l’année précédente. À l’époque, ils accueillaient Orlando au stade Saputo. Une victoire les qualifiait en éliminatoires. Ils ont fini par plier l’échine au compte de 2-0.

« Le Decision Day avait été stressant pour nous l’an dernier, raconte Kamal Miller. C’est vraiment bien d’être dans cette position cette année. Ça en dit long sur le travail qu’on a accompli cette saison. »