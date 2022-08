Équateur

Un entraîneur suspendu un an pour avoir frappé un arbitre

(Quito) L’entraîneur des gardiens de but du club de football équatorien de 1re division de Macará, Héctor Chiriboga, a été suspendu pour un an pour avoir insulté et frappé un arbitre, a indiqué mercredi la ligue de football professionnel d’Équateur (LigaPro).