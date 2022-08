La Coupe du monde au Qatar approche. En même temps, la pression monte sur Canada Soccer pour conclure une entente de compensation avec l’équipe nationale masculine.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Il y a beaucoup à négocier, dans le contexte d’une première participation à cette vitrine en 36 ans, et avec à l’horizon une Coupe du monde à domicile en 2026.

Une partie des négociations pourrait aller au-delà du début du tournoi de novembre, a déclaré le milieu de terrain du Toronto FC Mark-Anthony Kaye, membre du groupe de direction de l’équipe nationale masculine.

« Une convention collective n’est pas à élaborer à la légère. Je suis sûr qu’il y a des parties qui seront réglées avant le début de la Coupe du monde, a d’abord dit Kaye.

« Les choses importantes comme la compensation pour la Coupe du monde, le forfait famille et amis (pour assister au tournoi). Des choses comme celles-ci, il faut s’en occuper avant la compétition.

« À propos d’autres aspects, nous pouvons continuer à avancer dans la bonne direction (après le Mondial), pour trouver un terrain d’entente. »

Classée 43e au monde par la FIFA, l’équipe masculine entamera la Coupe du monde le 23 novembre contre la Belgique, numéro 2.

Au début juin, les hommes ont boycotté un match amical prévu avec le Panama à Vancouver, concernant la compensation.

Les hommes ont depuis formé une association de joueurs pour aider leur cause.

« Nous savions que nous en avions besoin pour offrir aux joueurs un peu plus de protection, dans tous les aspects, a expliqué Kaye. En particulier lorsqu’il s’agit de négocier avec Canada Soccer.

« C’est aussi au sujet des droits de licence et de groupe et simplement pour favoriser un environnement où les joueurs sont entièrement protégés, sur le terrain et en dehors.

« Les associations de joueurs ont acquis une ampleur énorme dans le sport. Nous avions l’impression qu’il était grand temps d’en avoir une, compte tenu de tout ce qui se passe.

« C’est assurément un pas en avant positif. Nous avons des conseillers juridiques, ce qui rend le processus un peu plus fluide. »

Il s’agit du cabinet d’avocats Aird & Berlis.

Une chose qui doit être abordée est de bonifier les arrangements de voyage pour l’équipe féminine, les conditions n’étant pas à la hauteur de ceux des hommes.

L’association masculine est composée de 51 joueurs qui ont été appelés à un camp de l’équipe nationale canadienne depuis janvier 2021. Il y a cinq représentants des joueurs et un représentant junior.

En ce qui concerne la Coupe du monde, les joueurs négocient leur part de la bourse de la FIFA. Elle devrait être d’au moins 10 M$ pour le Canada, incluant un forfait pour aider à faire venir leurs amis et leur famille au Qatar.

Les revenus des commandites et des droits d’image sont également un élément clé des négociations, d’autant plus que le Canada organise le tournoi de 2026 avec les États-Unis et le Mexique.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la FIFA a fourni un total de 791 M$ aux 32 équipes, en hausse de 40 % par rapport au tournoi de 2014.

Sur ce montant, 400 M$ ont été versés en bourses, allant de 38 M$ au pays vainqueur, 28 M$ à l’autre nation en finale et 24 M$ au club de troisième place.

Chacune des équipes éliminées en phase de groupe a reçu 8 millions.

Chaque pays qualifié a également reçu 1,5 M$ pour les frais de préparation, ce qui signifie que toutes les équipes participantes se sont vu garantir au moins 9,5 M$.