Malgré une victoire de l’équipe la veille au stade Saputo, le CF Montréal a attribué un carton jaune a certains de ses partisans, dimanche.

Nicholas Richard La Presse

Le club a condamné certains des agissements de leurs partisans, par voie de communiqué. Sans les nommer explicitement, le CFMTL a demandé aux Ultras, groupe partisan en conflit avec l’équipe depuis le changement d’identité, de bien vouloir respecter les règles mises en place pour le bien-être de tous.

Lors du match contre Charlotte, les Ultras se sont déplacés à leur ancienne section, la 132, malgré les amateurs qui avaient déjà acheté leurs billets et réservé leur place.

Cependant, là où le bât blesse, c’est que certains membres du groupe ont utilisé des produits pyrotechniques pour encourager et manifester, ce qui est strictement interdit et évidemment à l’encontre des normes de sécurité.

« […] Comme toujours, ceci est interdit par le Club, selon les règlements du stade et le code de conduite de la MLS », rappelle l’équipe.

Si la situation devait dégénérer, la MLS pourrait devoir pénaliser le CF Montréal ou les individus impliqués.

« En tant qu’organisation responsable, nous analysons la situation pour bien comprendre ces incidents et continuons à collaborer avec tous les groupes de supporters pour soutenir et optimiser l’ambiance au stade dans un environnement sécuritaire. Notre propriété demeure la santé et la sécurité de tous et toutes », conclut le club.

Le club s'est tout de même dit « heureux de la victoire et de l'atmosphère qui régnait au stade ».