Après neuf saisons où il a connu le meilleur et le pire au Real Madrid, Gareth Bale ferait le saut en MLS avec le Los Angeles FC

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVE ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) L’attaquant international gallois Gareth Bale, en fin de contrat au Real Madrid avec lequel il vient de remporter une cinquième Ligue des champions, va s’engager avec le Los Angeles FC de la MLS, rapportent samedi divers médias.

Agence France-Presse

Le joueur de 32 ans, lié au club madrilène jusqu’au 30 juin, devrait s’engager pour un an avec le club californien leader de la conférence Ouest, où vient de débarquer le défenseur italien Giorgio Chiellini, qui a signé jusqu’à la fin de la saison 2023.

Selon ESPN notamment, il devrait parapher un contrat incluant une année supplémentaire en option.

Les deux joueurs pourraient faire leurs débuts après l’ouverture officielle du mercato estival le 7 juillet. Le lendemain, aura lieu « el trafico », le derby face au Galaxy du Mexicain Javier « Chicharito » Hernandez.

L’arrivée de Bale en MLS, et celle de Chiellini, viennent redorer les contours d’un championnat déserté par les vedettes en fin de carrière, ces dernières années. Ils suivent les traces d’autres grands joueurs ayant rejoint les États-Unis, comme David Beckham et Zlatan Ibrahimovic (revenu depuis en Serie A), qui avaient eux choisi le LA Galaxy rival, Wayne Rooney (DC United) ou encore Andrea Pirlo (New York City FC).

Après neuf saisons où il a connu le meilleur et le pire au Real Madrid, alternant exploits individuels dans de grands matchs et longues périodes de creux passées sur le banc, avec notamment trois titres de champion d’Espagne au bout, Bale était pourtant pressenti pour retourner dans sa ville natale de Cardiff, qui évolue en Championship (D2) britannique.

Un retour à Tottenham, où il a évolué entre 2007 et 2013, puis en prêt lors de la saison 2020-2021, avait également été évoqué, pour celui qui a joué un rôle capital dans la qualification de son pays pour le prochain Mondial au Qatar.