PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

« C’est personnel. Il sera émotif d’aller là-bas et de jouer contre son ancien club. »

Jean-François Téotonio La Presse

Kamal Miller sait ce que cette rencontre contre Nashville signifie pour son ami Alistair Johnston.

Le CF Montréal affronte le Nashville SC ce mercredi soir, au Tennessee. Ce sera la première fois que le défenseur international canadien affrontera son ancienne équipe, celle qui l’a repêché au premier tour du SuperDraft, en 2020.

« Il en parle beaucoup, indique Miller. Il ne veut pas aller là-bas et laisser quelque chose sur la table. On veut repartir avec les trois points, surtout pour lui. »

Comme de fait, Johnston en avait parlé la veille. Son optimisme se faisait sentir.

Je suis excité. Ce sera bien de revoir la foule et d’être dans ce nouveau stade. Il a l’air magnifique. Alistair Johnston

« Je suis encore proche de plusieurs des joueurs, surtout ceux avec qui j’ai été repêché. Je regarde leurs matchs, ils regardent les miens, et on les analyse un peu ensemble. »

Le dernier match a été dur pour Nashville. Une défaite de 2-0, à Houston. Mais cette équipe n’a pas l’habitude de se laisser abattre par ses revers.

« Ils vont offrir une performance enflammée, et voudront aller chercher un résultat, a indiqué Johnston. C’est une équipe qui ne veut pas perdre de matchs consécutifs. »

Elle devra se frotter à un CF Montréal en feu, lui aussi.

« C’est le meilleur moment pour nous d’affronter une équipe comme Nashville, a indiqué Miller. Ce sera un test pour nous, pour voir où on en est défensivement.

« On sait que Nashville est très physique, bon sur les séquences de jeux arrêtés, a analysé le défenseur. Ses grands attaquants vont tenter de jouer le ballon derrière nous. Ce sera un match difficile. »

Les hommes de Wilfried Nancy auront un horaire chargé dans les prochaines semaines, avec 4 matchs en 11 jours. La profondeur de l’équipe devra être mise à profit. Autrement, le défi ne dérange pas Mathieu Choinière outre mesure.

« Je me sens bien, le réservoir est plein, a-t-il lancé. Je suis prêt. On gère bien la récupération entre nos matchs. Tout le monde semble frais et dispo. »