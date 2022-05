« J’ai vécu mes plus belles années avec l’Impact, a déclaré Gabriel Gervais, président du CF Montréal en expliquant aux journalistes les décisions derrière l’annonce du nouveau changement de l’image de marque du CFM. Je veux que ça ressorte plus, avec les anciens, avec notre histoire. On a du travail à faire. »

« L’Impact ne va jamais mourir. Jamais, jamais, jamais. »

Jean-François Téotonio La Presse

C’est la promesse que fait Gabriel Gervais au lendemain de l’annonce du changement de logo du CF Montréal. Et ce, même si le nom actuel « est là pour rester ».

Le président du club s’est présenté jeudi devant les médias à l’occasion de l’ouverture des jardins communautaires de l’organisme Projet Harmonie, implanté dans le quartier Mercier-Ouest. Après avoir travaillé à la déconstruction d’une palette de bois pour en réutiliser les matériaux, il a expliqué aux journalistes les décisions derrière l’annonce du nouveau changement de l’image de marque du CFM.

« J’ai vécu mes plus belles années avec l’Impact, a énoncé Gervais, alors que les brouettes et les coups de marteau se faisaient aller derrière lui. Je veux que ça ressorte plus, avec les anciens, avec notre histoire. On a du travail à faire. »

Le nouveau logo verra le jour « avant la fin de juin », et sera utilisé dès la saison 2023. Pas avant, « pour ne pas créer de confusion ».

« Tout dévoilement doit être fait de concert avec la ligue, avec l’équipementier Adidas. Nous sommes en pourparlers avec eux. Dès qu’on va avoir le feu vert, on va le dévoiler. »

Mais le logo est déjà prêt. « Il est entre les mains de la MLS », explique Gervais, qui portait un chandail à l’effigie du CF Montréal.

« J’ai été aux rencontres à Dallas il y a quelques semaines, ajoute-t-il. Même le commissaire était là. On a eu des rencontres par rapport à ça. Eux, leur point de vue, c’est que c’est nous qui connaissons le mieux notre marché, ce dont on a besoin. »

On savait déjà que le travail en ce sens avait été entamé avant même sa nomination. Le nouveau président mentionne que des « rencontres » ont été effectuées entre Joey Saputo et des groupes de partisans, ainsi qu’avec « nos partenaires corporatifs clés ».

Ces partenaires sommaient-ils le club à faire marche arrière ?

« Il n’y avait pas d’ultimatum, comme on dit, de nos partenaires corporatifs, précise-t-il. Ils veulent travailler en collaboration avec nous. Ils font confiance au club et à la direction. »

« On est constamment à l’écoute. Il y a des choses qui revenaient constamment par rapport au logo existant. On devait revenir avec une image avec plus d’histoire, avec notre passé. Moi, je suis parfaitement en ligne avec ça. »

On lui demande si le nom Impact fera son apparition sur l’image de marque. Si la fleur de lys y sera représentée de façon plus importante.

Le nom CF Montréal est là pour de bon, insiste Gabriel Gervais. « À suivre. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on ramène plusieurs éléments de notre histoire. »

C’est d’ailleurs cette notion de l’histoire du club qui a poussé l’ancien défenseur de l’Impact à revenir dans l’environnement de l’équipe.

« Je voyais vraiment des signes comme quoi on voulait revenir avec notre histoire. L’annonce d’hier va dans cette direction. »

Encore dans la thème de l’histoire : c’est l’agence Pigeon qui a travaillé à cette nouvelle image de marque. La même qui avait conçu celle de 2001-2002, « le logo que [Gervais a] fièrement porté » sur les maillots. C’est aussi cette même équipe qui a travaillé sur le logo de 2012, lors de l’entrée en MLS de l’Impact.

« On est retournés aux sources », estime Gabriel Gervais.

Et les Ultras ?

On apprenait cette semaine au micro d’Olivier Brett au 91,9 que le groupe 1642 MTL avait rencontré le nouveau président du CF Montréal. A-t-il fait de même avec les Ultras, qui s’opposent encore totalement au rebranding de l’équipe ?

« Oui, j’ai parlé à tous les supporters, confirme Gabriel Gervais. J’espère pouvoir collaborer avec eux pour que tous nos supporters reviennent, car nos joueurs ne veulent que ça. […] Je travaille très fort là-dessus. Il va falloir une certaine réconciliation des deux côtés. Mais je sens une bonne énergie et une ouverture. »

Une ouverture. Voici le mot-clé.

« Ils étaient contents, ajoute-t-il. Surtout qu’on retourne à la base, si on veut. À notre histoire. »

« On va travailler pour ramener l’Impact de différentes façons », ajoute Gervais, en mentionnant à nouveau cette idée de ramener tous les groupes de supporters dans la même section. Et de la baptiser « la section Impact de Montréal ».

Et tiens, une petite dernière. Qu’en est-il avec le contrat du directeur sportif Olivier Renard, qui arrive à échéance à la fin de l’année ?

« Moi, je l’ai dit au jour 1 : on veut qu’Olivier reste à long terme avec nous. Tout ce que je peux vous dire c’est qu’on travaille là-dessus. On souhaite qu’il reste. Les discussions continuent. »

« D’un côté mental, d’un côté stabilité, c’est sûr qu’on aimerait le faire le plus rapidement possible. »