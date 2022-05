Le CF Montréal se plaît sous le soleil printanier comme une plante en pleine photosynthèse. L’équipe est invincible depuis six matchs. Elle gagne à la maison. Elle va chercher de gros points sur la route. Ses joueurs sont presque tous en santé.

Jean-François Téotonio La Presse

Et au quart de la saison de la MLS – oui, déjà –, le onze montréalais se retrouve dans une belle quatrième position au classement de l’Est, avec 14 points.

« On est restés calmes même avec les trois défaites en début de championnat », s’est félicité Olivier Renard devant les médias, lundi, au Centre Nutrilait.

Le directeur sportif du CF Montréal avait invité les journalistes pour parler de cette première étape de la saison, avant l’entraînement des ouailles de Wilfried Nancy.

Il a fait un « bilan positif » de cette entame de calendrier, d’ailleurs, même s’il veut y apporter une nuance.

Le club a beau n’être qu’à 4 points de la tête, il est aussi « à 4 points de la 13e place », l’avant-dernière dans l’Est.

« C’est une conférence assez bizarre pour le moment, commente-t-il sous un chaleureux soleil printanier. On voit de bonnes choses, je trouve qu’on prend même des points alors qu’on joue peut-être moins bien qu’avant par moments. Mais le sport, c’est comme ça.

« On a souffert depuis le début par rapport aux blessures et aux maladies des joueurs, rappelle Renard. Ça a pesé lourd dans l’effectif et même dans le choix du coach pour sélectionner les 20 joueurs. Maintenant, ils sont presque tous de retour. Mason [Toye] va bientôt revenir avec le groupe aussi. »

Dans le registre des bonnes nouvelles, celle-là se classe pas mal en haut de la liste.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Mason Toye

Mason Toye était le meilleur buteur du club en 2021 jusqu’à la blessure qui a mis fin à sa saison en août. L’Américain avait inscrit 7 buts en 14 matchs. Rétabli en vue du camp d’entraînement, un enjeu à un adducteur l’a encore tenu à l’écart en 2022.

Mais malgré « les bonnes choses » que le club accomplit ces derniers temps, Renard maintient que le travail n’est pas fait. Il rappelle la « grosse déception » de ne pas s’être qualifié pour les séries en 2021, alors que le club avait un début de saison à l’image de celui-ci.

Parce que l’objectif premier en 2022 à Montréal, c’est de jouer au-delà du « Decision Day », le 9 octobre prochain.

« Tant qu’il y a des matchs à jouer et des points à prendre, on doit rester concentrés et ne pas être satisfaits. »

« Moi, je me sens bien ici »

« L’option numéro 1 » de Renard, c’est de rester au CF Montréal. La question était à l’ordre du jour notamment parce que le directeur sportif en est à sa dernière année de contrat avec le club.

Le nouveau président de l’équipe, Gabriel Gervais, a indiqué à La Presse en avril que l’organisation avait l’intention de prolonger son entente avec Renard « à long terme ».

« Il croit en notre projet, il croit en notre philosophie, expliquait-il. Il veut rester avec nous. »

L’occasion était belle d’avoir l’autre version des faits.

« On n’a jamais communiqué officiellement [sur mon contrat], laisse entendre Renard. La situation est claire : moi, je me sens bien ici. J’essaie de faire le meilleur travail possible avec l’équipe, avec le staff. Le jour où le club aura envie de se mettre à table avec moi, je suppose qu’il va me le demander. »

« On se sent bien ici avec la famille, glisse-t-il. L’important, c’est de bien se sentir et ma porte est ouverte, bien sûr. »

Mihailovic, « comme un joueur désigné »

On lance Renard sur l’éclosion de la pépite la plus scintillante du club en 2022 : Djordje Mihailovic. Quelles sont les impressions du directeur sportif, qui l’a acquis du Fire de Chicago à la fin de l’année 2020 ?

« Il est en train de jouer comme un joueur désigné, lâche-t-il en riant. Ça ne va pas m’arranger au niveau du contrat ! Mais il a encore des années derrière son papier qu’il a signé. Mais ce n’est pas à l’heure actuelle de regarder ça, c’est trop tôt. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Djordje Mihailovic

Un joueur de sa trempe, avec déjà 4 buts et 4 passes en 9 matchs, ça attire la convoitise, n’est-ce pas ?

« Des appels, il y en a, concède le directeur sportif. Pas seulement pour lui, mais pour les autres. C’est normal, généralement, quand un joueur fait de bonnes prestations, ça attire les regards.

« On verra. Le football, c’est clair qu’il y a l’offre, la demande, mais aussi le souhait du joueur. Ça pèse toujours. Quand il y a des propositions, c’est important de savoir ce que le joueur a envie de faire. »

Et, tenez, une autre bonne nouvelle : Mihailovic « s’est bien amélioré » avec son français, estime Renard.

Serein avec son effectif

Évidemment, qui dit directeur sportif dit mercato. La fenêtre de la MLS se ferme le mercredi 4 mai.

S’il y a des « possibilités » de mouvement chez le CF Montréal, Renard souligne que « normalement, ça ne va pas se faire ».

On le disait, l’effectif est quasi complet. « Il y a déjà une lutte interne » pour certaines positions. Et il y a l’argent disponible… ou l’inverse, c’est selon.

« On parle de peut-être un peu moins de 400 000 $, révèle Renard avec transparence. Ce n’est pas de l’argent avec laquelle les gens peuvent se dire qu’on va aller chercher un Drogba. […] Je préfère mettre de côté et regarder ce qui va se passer en juillet.

« En continuant avec le groupe de la saison dernière, avec la venue d’Alistair [Johnston] aussi, on est confiants d’avoir un groupe solide. »