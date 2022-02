(Montréal) Le CF Montréal a annoncé le retour de Rudy Camacho, joueur défensif de l’année du club en 2021, avec l’équipe pour les saisons 2022 et 2023, mardi.

La Presse Canadienne

Les deux camps avaient rompu les ponts à la fin de la dernière saison. Le directeur sportif Olivier Renard avait confirmé le tout le 23 novembre.

« On lui a fait une proposition il y a plusieurs mois, elle a été refusée. On accepte ça, tout à fait. Et je lui souhaite de retrouver, ou de trouver un contrat qu’il a envie de signer, tout simplement. Nous, de notre côté, on était ouvert à garder Rudy. On n’a pas d’entente et c’est la vie. C’est comme ça », avait-il expliqué.

Les clans ont toutefois réalisé une volte-face avant le début de la prochaine campagne.

« Nous sommes contents que Rudy soit de retour avec nous. Comme il l’a fait dans le passé, il va continuer à amener son expérience dans le groupe », a déclaré Renard dans un communiqué, mardi.

« L’agent de Rudy est revenu vers nous il y a quelques jours ce qui nous a permis d’étudier la possibilité qu’il revienne. Il connaît déjà ses coéquipiers, les entraîneurs et le Club. C’était d’ailleurs notre souhait de conserver un maximum d’automatismes dans l’équipe. »

Camacho a disputé quatre saisons avec le Bleu-blanc-noir. En 31 matchs en 2021, le défenseur central de 30 ans a marqué trois buts. Du coup, il a égalé un record de club pour les buts marqués par un défenseur dans une même campagne.

« Il a fait une très bonne saison, et encore ce matin dans mon bureau, je l’ai remercié pour différentes raisons, notamment d’avoir donné 100 % jusqu’à la dernière minute », avait souligné Renard, en référence à la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC.

Le CF Montréal se retrouve avec une charnière centrale garnie pour la prochaine campagne. En plus des retours de Rudy Camacho, Kamal Miller et Joel Waterman, l’équipe a fait l’acquisition de l’international canadien Alistair Johnston, du Nashville SC, ainsi que du jeune Gabriele Corbo, en prêt du FC Bologne pour la saison.

Ils ont également retrouvé les services de l’Islandais Robert Thorkelsson, blessé la saison dernière en raison d’une hernie sportive à l’adducteur gauche, et du Québécois Karifa Yao, prêté au Calvary FC en Première Ligue canadienne.

La troupe de Wilfrid Nancy entamera sa saison avec deux matchs de la Ligue des champions de la Concacaf contre la formation mexicaine du Santos Laguna, les 15 et 22 février.

En MLS, les activités du CF Montréal s’amorceront le dimanche 27 février face au Orlando City SC, en Floride.

Il reste toutefois trois matchs préparatoires pour la formation montréalaise. Elle effectuera sa prochaine sortie le 4 février contre l’Inter Miami CF.