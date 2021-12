(Montréal) Le CF Montréal a annoncé vendredi les dates pour son affrontement de huitièmes de finale contre Santos Laguna, dans la Ligue des champions de la Concacaf.

La Presse Canadienne

Le CF Montréal disputera son match aller contre le club mexicain le 15 février, à Torreón, et le match décisif de cette série aller-retour au total des buts se tiendra au Stade olympique, le 22 février.

Les deux équipes croisent le fer dans la Ligue des champions pour la deuxième fois de l’histoire. La première était survenue en 2009, lors des quarts de finale du tournoi.

Le club montréalais avait signé une victoire de 2-0 contre Santos Laguna au Stade olympique, le 25 février, mais il s’était incliné 5-2 au Mexique, le 5 mars.

Le gagnant de ce plus récent duel passera aux quarts de finale de la Ligue des champions, qui auront lieu du 8 au 10 mars et du 15 au 17 mars. Les demi-finales seront disputées du 5 au 7 avril et du 12 au 14 avril, alors que les matchs de la finale seront présentés du 26 au 28 avril et du 3 au 5 mai.

L’équipe qui remportera le tournoi accédera à la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2022 comme représentante de la Concacaf.