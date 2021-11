Tim Parker et Ahmed Hamdi

La meilleure attaque… c’est la défense ? À défaut de buts de ses attaquants, les défenseurs Rudy Camacho et Kamal Miller ont pris les choses en main pour le CF Montréal, mercredi soir, au stade Saputo. Les locaux se sont imposés 2-0 face au Dynamo de Houston.

jean-françois Téotonio La Presse

Le onze montréalais garde ainsi sa destinée entre ses mains dans une course aux séries serrée au possible. Avec ses trois points, il prend le 8e rang au classement de l’Est avec 46 points, à 1 point du 7e et dernier rang donnant accès aux séries.

Les buts sont venus coup sur coup en deuxième période. À la 58e minute, Camacho effectuait une habile talonnade issue d’un corner après une petite partie de billard dans la surface de réparation.

Encore sur un corner, Djordje Mihailovic a servi sa 16e passe décisive de la saison à Kamal Miller, qui a marqué de la tête à la 62e minute.

Si le reste du match a été une formalité à partir de ce moment, on ne pouvait en dire autant de la première portion de la rencontre. Le CF Montréal avait dominé Houston avec une belle animation de jeu, sans pour autant en profiter pour attaquer le filet adverse avec opportunisme. Après la première mi-temps, malgré un taux de possession à 63,7 %, Montréal n’avait que 3 tirs cadrés sur 13 tentés.

Ironiquement, la deuxième période a été plus disputée. Le Dynamo, avant-dernier dans l’Ouest, est sorti ragaillardi de sa visite au vestiaire. Au coup de sifflet final, la possession était de 50 % de part et d’autre. Les locaux ont terminé la rencontre avec 6 tirs cadrés sur 16 tentés.

Victor Wanyama a été titularisé pour cette rencontre, lui qui avait été ennuyé par une blessure au genou lors des dernières semaines. Romell Quioto, un ancien du Dynamo, est entré en jeu à la 66e minute. Les deux piliers du CF Montréal étaient absents depuis le 2 octobre dernier.

L’ancien attaquant du club montréalais Maxi Urruti, qui a marqué 7 buts et 4 passes pour le Dynamo cette saison, n’a pas fait le voyage pour cette rencontre.

Le CF Montréal jouera son dernier match de la saison dimanche prochain. Il affrontera Orlando City SC au stade Saputo à 15 h 30 lors du « Decision Day » de la MLS. S’il gagne, il sera officiellement qualifié pour les séries.