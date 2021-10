Pendant toute la saison, La Presse offrira un tour d’horizon hebdomadaire des plus grands moments sur la scène du soccer européen

Jean-François Téotonio La Presse

Le but

« Qui est meilleur que Mohamed Salah en ce moment ? »

Ces mots, ce sont ceux de Jürgen Klopp, entraîneur-chef de Liverpool, au micro de BT Sport samedi, après la victoire de 5-0 de son équipe face à Watford.

Et il est pratiquement impossible de le contredire.

C’est que l’Égyptien est carrément en train de réécrire les normes des habiletés que peut exécuter un attaquant au cours d’un match.

Son but d’anthologie face à Watford en est un exemple probant. Délectons-nous, puis analysons.

Salah obtient le ballon dans la surface de réparation à la suite d’une courte passe de Roberto Firmino. Il est couvert par trois défenseurs, comme s’ils avaient vu sa réalisation semblable il y a deux semaines, contre Manchester City.

Qu’importe : il drible et fait glisser le ballon sous son pied, laissant ses couvreurs en plan. Un de ceux-ci tente de le poursuivre vers la ligne de fond, mais rien n’y fait. Salah le déjoue une autre fois en faisant passer le ballon vers son pied gauche. Puis il enroule une frappe doucement placée à l’intérieur du deuxième poteau. C’est 4-0.

Aussi à noter : James Milner, le numéro 7, qui lève ses bras au ciel pendant l’exécution de son coéquipier. Lui non plus n’en revient pas.

Il faut de plus faire mention de la passe magistrale de Salah sur le premier but de Liverpool, marqué par Sadio Mané. L’Égyptien s’empare du ballon près du milieu de terrain et s’avance en zone offensive. De nulle part, il exécute un magnifique service, de l’extérieur de son pied gauche, qui envoie Mané en profondeur en plein axe. Ce dernier enfile l’aiguille. De la magie.

À travers tout ça, Firmino a marqué un tour du chapeau. Liverpool est deuxième en Premier League à 18 points, une seule unité derrière Chelsea.

Le match

Après Watford et la banlieue de Londres, transportons-nous dans les Midlands, où Leicester City a battu Manchester United 4-2 lors d’un match spectaculaire.

United croyait avoir bien entamé le match et mis ses récents déboires de côté lorsque Mason Greenwood a servi une copieuse frappe du pied gauche, de l’extérieur de la surface de réparation. Le gardien s’est étendu de tout son long, mais le ballon a fait fi de ses efforts, heurtant le poteau avec puissance avant d’entrer dans le filet à la 19e minute.

Mais les Red Devils n’étaient pas au bout de leurs peines. Parlez-en à Harry Maguire. Son choix défensif douteux à la 31e a permis à Kelechi Iheanacho de lui soutirer le cuir, puis de l’envoyer rapidement à Youri Tielemans. Sa sublime frappe lobée dans le coin gauche faisait 1-1.

Surviennent alors cinq minutes de fou. Un but chanceux du défenseur Çağlar Söyüncü redonnait les devants à Leicester à la 78e, Marcus Rashford répliquait pour United à la 82e, puis Jamie Vardy semait l’hystérie au King Power Stadium en faisant 3-2 à la 83e. Patson Daka scellait l’issue du match à la 91e pour compléter la marque à 4-2. Un score qui aurait pu être encore pire pour United, n’eût été la performance énorme du gardien David De Gea et ses 7 arrêts sur 11 tirs cadrés.

PHOTO REBECCA NADEN, ARCHIVES REUTERS Jamie Vardy (au centre) a donné les devants à Leicester à la 83e minute, après cinq minutes de folie au King Power Stadium.

Le rendez-vous

On suivra mardi un affrontement de taille en Ligue des champions. Liverpool, dont on a déjà relayé les récents succès dans cette rubrique, sera aux prises avec l’Atlético de Madrid à 15 h.

PHOTO JAVIER SORIANO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’Argentin Diego Simeone, entraîneur-chef de l’Atlético de Madrid

Deux équipes aux philosophies diamétralement opposées et dont les récents succès en championnat leur viennent de stratégies bien différentes.

L’Atlético de Diego Simeone prône un pragmatisme et un jeu défensif qui tend à frustrer ses opposants. Le Liverpool de Jürgen Kloop est quant à lui bien plus ouvert à se porter créativement vers l’avant.

Évidemment, plus on attaque, plus on est vulnérable à l’arrière. Et l’an dernier, Liverpool a souffert de l’absence de son plus solide défenseur, le Néerlandais Virgil van Dijk. Ce dernier a opté pour ne pas représenter les Pays-Bas lors du dernier Euro, se concentrant ainsi sur sa réadaptation. Et c’est Liverpool, avec une défense grandement sécurisée, qui en récolte les bénéfices cette saison.

PHOTO PAUL ELLIS, AGENCE FRANCE-PRESSE Virgil van Dijk

C’est malgré tout l’Atlético qui avait remporté les deux duels de huitièmes de finale en 2020, s’imposant 4-2 au total des buts tout juste avant le Grand Confinement généré par la pandémie.

À suivre chez les Madrilènes : l’association entre Thomas Lemar, Luis Suárez et João Félix, qui avait été dévastatrice lors de leur victoire face au FC Barcelone début octobre. Sauront-ils répondre aux assauts de Sadio Mané et Mohamed Salah pour Liverpool ?