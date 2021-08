(Madrid) Alors que le FC Barcelone est enlisé dans de lourds soucis économiques, l’entraîneur Ronald Koeman a confié samedi en conférence de presse que lui aussi « aimerait avoir (Kylian) Mbappé dans son équipe », et a qualifié le Français d’un des « meilleurs joueurs du monde ».

Agence France-Presse

« Si le Real Madrid a l’argent, qu’ils le recrutent. Ça ne m’inquiète pas. C’est un des meilleurs joueurs du monde. Moi aussi j’aimerais avoir Mbappé dans mon équipe ! Chacun essaie d’améliorer son effectif, et si un club l’améliore avec ce joueur, aucun problème », a glissé le technicien néerlandais lors de la conférence de presse organisée samedi avant la réception de Getafe au Camp Nou pour la 3e journée de Liga, dimanche après-midi.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Lionel Messi et Kylian Mbappe à l’entraînement avec le Paris Saint-Germain

Koeman a toutefois tiqué sur les montants avancés dans la presse : « Ces chiffres, c’est absurde. Mettre autant d’argent pour un joueur aujourd’hui, sachant dans quel état est le monde et que chacun a ses soucis économiques, c’est de la folie ».

« Je comprends que ce soit frustrant, mais il faut rester réalistes. Le club ne peut pas rivaliser économiquement avec des clubs comme Paris, City ou United. On le sait. C’est comme ça, il faut l’accepter, et travailler pour essayer de changer les choses et s’améliorer. Mais ça va prendre du temps, ce n’est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain », a expliqué l’entraîneur du Barça.

« On ne peut pas exiger ce qui a existé dans ce club en d’autres temps. On travaille, on fait jouer des jeunes, qui ont besoin de temps pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Pedri ne sera pas le même à 24 ans qu’à 17 ans, vous verrez », a prédit Koeman.

Le technicien néerlandais refuse pour autant de parler de saison de transition : « Je ne suis pas partisan de penser à ne pas gagner. On est dans un club où il faut toujours montrer une mentalité de gagnant. Mais il faut être réaliste. Aujourd’hui, on est dans un moment du club où on ne peut pas lutter pour obtenir les meilleurs joueurs du monde, comme les autres grandes équipes ».

Concernant le cas Samuel Umtiti, le défenseur français annoncé partant mais qui fait partie des joueurs convoqués pour affronter Getafe dimanche (du fait des blessures de Gerard Piqué et d’Eric Garcia), Koeman s’est montré tout aussi clair.

« Le club sait avec qui je veux continuer à travailler. Je suis un entraîneur qui respecte ses joueurs, d’autant plus ceux qui sont sous contrat. Et chacun dans cette équipe sait sur qui l’on compte pour cette saison et qui va avoir des difficultés à avoir des minutes. Il y a des joueurs pour qui ce sera très, très compliqué. Ce n’est pas bon, ni pour nous, ni pour eux », a tranché l’entraîneur blaugrana.

« Si on récupère tous les blessés, on va avoir 31 ou 32 joueurs dans notre effectif. Comment est-ce possible de gérer un effectif avec autant de joueurs ? Moi j’ai passé mon diplôme d’entraîneur, mais on ne m’a pas appris à gérer 32 joueurs ! », a tonné Koeman.