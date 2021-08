(Vancouver) Les Whitecaps de Vancouver ont annoncé dimanche que trois joueurs de leur académie avaient été agressés lors d’un évènement extérieur, samedi soir, et que l’attaque était vraisemblablement à caractère raciste.

Associated Press

Les Whitecaps, qui n’ont révélé l’identité d’aucun des trois joueurs touchés, ont ajouté qu’un d’eux avait été emmené à un centre hospitalier et allait être opéré. Sa vie ne serait pas en danger.

La Gendarmerie royale du Canada à Burnaby a indiqué qu’elle faisait enquête sur l’incident, et les Whitecaps ont révélé qu’un suspect avait été arrêté. « Ça suffit, a écrit l’équipe de Vancouver dans un communiqué. Nous avons le cœur brisé et sommes dégoûtés par les allégations. Nous condamnons toute forme de discrimination, racisme et haine.

« Des comportements aussi dégoûtants n’ont pas leur place dans notre communauté. Nous allons tout faire en notre possible pour soutenir les joueurs affectés et demander la sanction la plus sévère possible pour les responsables. »