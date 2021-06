Cristiano Ronaldo et le Portugal ont été éliminés par la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro, dimanche.

(Séville) Cristiano Ronaldo quittait lentement le terrain lorsque Romelu Lulaku s’est approché et l’a serré dans ses bras.

Tales Azzoni Associated Press

Les deux se sont enlacés pendant quelques instants, Lukaku parlant à l’oreille du grand portugais. Ronaldo l’a poliment remercié, mais a rapidement regagné le tunnel. Il n’était pas vraiment d’humeur à bavarder.

Alors que Lukaku accédait aux quarts de finale du Championnat d’Europe avec la Belgique, Ronaldo rentrait chez lui après une fin décevante de son tournoi – et de sa saison.

Adieu la possibilité de remporter à nouveau le titre européen. Oubliez le record absolu pour le nombre de buts. Et il n’y aura probablement pas non plus de titre de joueur de l’année.

Ronaldo, âgé de 36 ans, a clôturé une saison terne lors de la défaite de 1-0 du Portugal contre la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro 2020, dimanche.

Même s’il a marqué plus de 40 buts avec son club et son pays, ses chiffres étaient loin d’être impressionnants par rapport à ses normes. Il n’a pas réussi à remporter le championnat italien avec la Juventus, où son avenir reste incertain avec la fin de son contrat l’année prochaine. Ses seuls titres en 2021 sont venus en Coupe d’Italie et en Supercoupe d’Italie.

Ronaldo a cependant connu un début fantastique à l’Euro 2020, marquant cinq buts lors des trois premiers matchs pour se rapprocher de l’ancien attaquant iranien Ali Daei en tant que meilleur buteur de tous les temps chez les hommes avec 109 buts.

S’il continuait à marquer et si le Portugal restait sur la bonne voie pour un autre titre, il aurait pu revenir dans la course pour le titre de joueur de l’année.

Ce n’est pas arrivé.

Ronaldo a jeté son brassard de capitaine au sol après le coup de sifflet final contre la Belgique, puis a été l’un des premiers à se retirer. Le Portugal a eu plusieurs occasions tout au long du match au stade La Cartuja de Séville, mais Ronaldo lui-même n’a pas vraiment été une menace. Il a eu quelques occasions sur coup franc dans chaque mi-temps, et avec un tir de l’intérieur de la surface vers la fin du match.

Ronaldo était épaulé par une équipe portugaise talentueuse qui comprenait, entre autres, Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Diogo Jota. Mais ils ont également faibli en attaque dimanche, et le but de Thorgan Hazard en première mi-temps a fini par suffire à envoyer la Belgique en quarts de finale.

Le Portugal a perdu au même stade lors de la Coupe du monde 2018, deux ans après avoir remporté son premier titre majeur à l’Euro 2016. L’autre triomphe de l’équipe a été de remporter la première Ligue des Nations en 2019.

« C’est une grosse déception pour nous parce que nous pensions que nous pouvions gagner, comme nous l’avons fait en 2016, a déclaré le sélectionneur portugais Fernando Santos. Mais il y a des choses à espérer. En 2018, nous avons également été éliminés, mais en 2019, nous avons remporté la Ligue des Nations. Maintenant, nous allons essayer de gagner la Coupe du monde (en 2022). »

Ronaldo aura alors 37 ans et aura probablement déjà battu le record international de buts.

Pour l’instant, il pourrait encore se consoler d’avoir une chance de terminer meilleur buteur de l’Euro 2020. Il reste au sommet du tournoi avec cinq buts, un de plus que le Tchèque Patrick Schick, qui s’est qualifié pour les quarts de finale.