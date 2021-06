(Amsterdam) Memphis Depay a marqué un but, a préparé les deux de Georginio Wijnaldum et les Pays-Bas sont demeurés parfaits à l'Euro de soccer, lundi.

Associated Press

L’équipe néerlandaise a conclu la phase de groupes avec une victoire de 3-0 contre la Macédoine du Nord, la deuxième équipe du tournoi après l’Italie à remporter ses trois premiers matchs.

Depay, qui vient de signer à Barcelone, a marqué le premier but après une contre-attaque habile à la 24e minute. Il a ensuite passé à Wijnaldum pour un but marqué à la 51e et, sept minutes plus tard, le gardien Stole Dimitrievski a repoussé un tir de Depay que Wijnaldum a logé dans le haut du filet après le rebond.

Les Pays-Bas avaient déjà remporté le groupe avant le match et la Macédoine du Nord était déjà éliminée après avoir perdu ses deux premiers matchs à son premier tournoi majeur.

Le match disputé au Johan Cruyff Arena était le 122e et dernier match international du capitaine de la Macédoine du Nord Goran Pandev. Ses coéquipiers ont formé une haie d’honneur et la foule lui a réservé une ovation debout alors qu’il était remplacé à la 69e minute.

La Macédoine du Nord a créé les meilleures occasions avant le but de Depay.

Ivan Trickovski a glissé un tir bas dans le coin du filet à la neuvième minute, mais le but a été refusé en raison d’un hors-jeu. Et à la 22e, Aleksandar Trajkovski a touché le poteau d’un tir de l’extérieur de la surface après avoir été mis en place par Pandev.

Les Pays-Bas doivent maintenant attendre de voir quelle équipe ils affronteront en huitièmes de finale, dimanche, à Budapest. En tant que vainqueur du Groupe C, l’équipe affrontera le troisième du Groupe D, E ou F.