Le Canada bat le Suriname et poursuit sa route pour la Coupe du monde

(Bridgeview) Jonathan David a marqué trois buts et Alphonso Davies a récolté un but et deux aides alors que le Canada s’est qualifié pour la prochaine ronde de qualifications de la CONCACAF en vue du Mondial, mardi, l’emportant 4-0 devant le Suriname.

La Presse Canadienne

Après un lent départ, les Canadiens ont trouvé leur rythme dans une deuxième mi-temps où Davies, 20 ans, et David, 21 ans, ont embrouillé la défense du Suriname.

David a augmenté son total international à 15 buts en 14 matchs.

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, AP Jonathan David

Davies a récolté son neuvième but en 21 matchs pour le Canada.

L’unifolié avait besoin d’un match nul ou d’une victoire pour remporter le groupe B et avancer au tableau.

Les deux équipes avaient remporté leurs trois matchs précédents, mais le Canada, 70e, avait une meilleure différence de buts que le Suriname (136e).

Le Canada va se mesurer à Haïti lors de matchs aller retour, les 12 et 15 juin.

Haïti (3-0-0) a remporté le Groupe E en battant le Nicaragua 1-0 mardi.

Le Canada a une fiche de 7-2-2 contre Haïti mais le pays a été battu la dernière fois, 3-2 en quart de finale de la Gold Cup 2019, à Houston.

Le vainqueur du choc Canada-Haïti se qualifiera pour la ronde finale des qualifications de la CONCACAF.

Le top 3 d’un tournoi subséquent va se qualifier pour le Mondial de 2022 ; il y aura une série aller-retour comme dernière avenue pour le club ayant terminé quatrième.