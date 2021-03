(Bradenton) Lucas Cavallini a inscrit un tour du chapeau en deuxième demie et le Canada a servi une correction de 11-0 aux îles Caïmans, lundi, lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde de soccer.

La Presse Canadienne

L’équipe canadienne de soccer masculin a facilement battu son record de buts dans un match, qui avait été établi dans une victoire de 8-0 contre les îles Vierges américaines, en septembre 2018. Le plus haut total dans une qualification pour la Coupe du monde était de 7-0, contre Sainte-Lucie, en octobre 2011.

Alphonso Davies et Mark-Anthony Kaye ont tous les deux marqué deux buts alors que Frank Sturing, Cyle Larin, David Wotherspoon et Alistair Johnston ont tous enfilé l’aiguille une fois pour le Canada.

Le but de Sturing est survenu seulement cinq minutes après avoir fait ses débuts avec l’équipe nationale. Wotherspoon, Kaye et Johnston ont également récolté un premier but avec le Canada.

Cavallini, qui aurait pu inscrire un tour du chapeau lors du dernier match de son équipe, contre les Bermudes, a touché la cible lors des 68e, 74e et 76e minutes.

PHOTO MIKE CARLSON, AP Lucas Cavallini (11) célèbre un but avec Mark-Anthony Kaye (14)

Les représentants de l’unifolié sont classés au 73e rang mondial, 120 positions devant les joueurs des îles Caïmans. Il s’agissait d’une première rencontre entre les deux adversaires au niveau senior.

Le Canada (2-0-0) détient maintenant un différentiel de buts de plus-15.

Les Canadiens ont amorcé leur phase de qualification en l’emportant 5-1 contre les Bermudes, jeudi, à Orlando.

Le Canada croisera maintenant le fer avec Aruba, le 5 juin, et avec le Surinam, le 8 juin.