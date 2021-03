La possibilité de jouer des matchs à Montréal sera étudiée lorsqu’il y aura de plus amples développements concernant les protocoles de voyages, en relation avec les directives de la Santé publique et des différents ordres de gouvernement.

(Montréal) On sait que le CF Montréal entamera sa saison locale sur le terrain de l’Inter Miami CF le samedi 17 avril, contre le Toronto FC.

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

Mais si l’on se fie au calendrier complet de l’équipe, dévoilé mercredi et tel que reproduit sur le site internet de la MLS, les dirigeants du CF Montréal gardent peut-être espoir de revenir dans leur patelin au mois de juin.

Outre le match inaugural contre ses grands rivaux torontois, il est déjà assuré que le CF Montréal restera en Floride pour y accueillir le Crew de Columbus, le 1er mai, et le FC Cincinnati, le 22 mai.

Toutefois, à partir du 23 juin, date du quatrième match local de l’équipe montréalaise, contre D.C. United, le site internet de la MLS indique que l’endroit où sera disputée cette rencontre reste à déterminer.

Il en est ainsi jusqu’au tout dernier match de la saison, qui verra le CF Montréal accueillir l’Orlando City SC à l’occasion du Jour décisif, le dimanche 7 novembre à 15 h 30.

Ainsi, dans le meilleur des scénarios, le CF Montréal pourrait jouer jusqu’à 14 matchs à Montréal en 2021.

À ce sujet, les dirigeants de l’équipe se sont limités à dire, dans un communiqué, que la possibilité de jouer des matchs à Montréal sera étudiée lorsqu’il y aura de plus amples développements concernant les protocoles de voyages, en relation avec les directives de la santé publique et des différents ordres de gouvernement.

Trente-deux matchs contre l’Est

En 2021, le CF Montréal se retrouvera dans l’Association de l’Est en compagnie de 13 autres clubs. L’équipe montréalaise disputera trois rencontres contre six adversaires de son association : Atlanta United FC, FC Cincinnati, Inter Miami CF, Nashville SC, Orlando City SC et Toronto FC (à Orlando).

Montréal et Toronto s’affronteront aussi le 27 août et le 23 octobre.

De plus, le CF Montréal jouera deux parties contre les sept autres clubs de l’Association de l’Est et affrontera également deux équipes dans l’Association de l’Ouest, soit Vancouver et Houston.

Le CF Montréal disputera un total de 18 matchs le samedi, 10 matchs le mercredi, 5 matchs le dimanche et 1 match le vendredi.

Les sept premières équipes de chaque association accéderont aux séries éliminatoires de la MLS, qui débuteront le 19 novembre. La finale de la Coupe MLS aura lieu le 11 décembre.

Comme lors des matchs de la saison dernière, chaque club adhérera à des protocoles stricts de santé et sécurité, dont des tests de dépistage de la COVID-19 de façon régulière.

Le CF Montréal s’envolera pour Orlando, en Floride, le 6 avril afin d’y terminer son camp d’entraînement. Les hommes de Wilfried Nancy disputeront deux matchs préparatoires, le 8 avril contre le Tormenta FC, à Orlando, et le 11 avril face aux Rowdies de Tampa Bay, à St. Petersburg.