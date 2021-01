(Londres) L’entraîneur de Chelsea Frank Lampard a été limogé après une série de mauvais résultats, a annoncé le club londonien lundi, un an et demi après son arrivée sur le banc des Blues.

Agence France-Presse

« Un changement est nécessaire pour donner du temps au club pour améliorer les performances et les résultats cette saison », a écrit le club dans un communiqué. Chelsea est actuellement seulement neuvième du classement, à 11 points du meneur Manchester United.

Lampard, 42 ans, n’a pas su emmener les Blues dans les sommets du classement depuis le début de la saison, malgré un recrutement fastueux l’été dernier, avec notamment les arrivées de Ben Chilwell, Kai Havertz et Timo Werner.

Le propriétaire de Chelsea, le Russe Roman Abramovich, a évoqué « une décision très difficile » : « Cependant, dans les circonstances actuelles nous croyons qu’il est préférable de changer l’encadrement », écrit-il dans le communiqué du club londonien, à un mois du huitième de finale de la Ligue des champions contre l’Atlético Madrid.

Dimanche, Chelsea a néanmoins réussi à se qualifier pour le cinquième tour de la Coupe, grâce à une victoire de 3-1 devant Luton.

En un an et demi à la tête de Chelsea, Lampard a mené les Blues en finale de la Coupe d’Angleterre et à une prometteuse quatrième place en Premier League lors de sa première saison à Stamford Bridge.

Le nom de son remplaçant n’a pas encore été officialisé, mais plusieurs médias anglais évoquent le nom de l’ex-entraîneur du Paris SG, l’Allemand Thomas Tuchel. Celui-ci retrouverait plusieurs compatriotes à Stamford Bridge, ainsi que son ancien capitaine parisien Thiago Silva.