(Moscou) Les amateurs seront admis dans les stades lorsque la ligue de soccer russe redémarrera le mois prochain.

Associated Press

Selon un plan élaboré par les autorités du soccer russe et approuvé par une agence de régulation de l’État, les spectateurs seront autorisés à assister aux matchs s’ils ne dépassent pas 10 % de la capacité du stade.

La ligue russe avait annoncé précédemment qu’elle reprendrait ses matchs le 21 juin.

« Les émotions vives d’un match et les sons provenant des gradins ont manqué aux joueurs et aux partisans. Bientôt, tout cela reviendra », a déclaré le vice-premier ministre Dmitry Chernyshenko dans un communiqué publié sur le site Web du groupe de travail national sur le coronavirus.

Cette décision pourrait aider les clubs à endiguer les pertes liées au remboursement des détenteurs de billets. La Russie a suspendu les activités de la première division le 17 mars. Le Zenit de Saint-Pétersbourg mène la ligue par neuf points avec huit matchs à jouer.

Le Bélarus voisin est le seul pays européen qui organise actuellement des matchs de football professionnel avec des spectateurs dans le stade. On prend la température des amateurs à l’entrée du stade et ils sont priés de s’asseoir séparément. Cependant, beaucoup ignorent les instructions de distanciation et se regroupent.

Aucun détail n’a été fourni sur la réglementation qui s’appliquerait aux spectateurs autorisés dans les stades russes ni sur la façon dont le nombre limité de billets serait attribué.

Les joueurs et les entraîneurs russes ont subi des tests de dépistage au coronavirus ces dernières semaines avant un retour progressif à l’entraînement. On a enregistré des tests positifs dans plusieurs des 16 clubs de la première division.

Le président russe Vladimir Poutine a encouragé les responsables régionaux à lever progressivement certaines restrictions liées au coronavirus et a précisé mardi que « selon des spécialistes », le pays a dépassé le pic de l’épidémie.

À ce jour, la Russie a signalé 387 000 cas de coronavirus.