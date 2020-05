Le tournoi à huis clos élaboré par la MLS à Orlando prend forme

(New York) La ligue nord-américaine de football (MLS), dont la saison est suspendue depuis plus de deux mois à cause du coronavirus, élabore un plan de reprise sous forme d’un tournoi impliquant ses 26 franchises, à huis clos à Orlando, en Floride, rapportent vendredi plusieurs médias.