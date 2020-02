Ligue des champions: l’opportunité d’écrire un nouveau chapitre

(Montréal) Quand on écoute Patrice Bernier relater les péripéties de l’Impact de Montréal au tournoi de la Ligue des champions de la Concacaf de 2014-2015, on ne peut s’empêcher de noter quelques similitudes avec l’aventure qui commencera mercredi à San Jose, au Costa Rica. Comme, par exemple, les changements apportés à l’équipe en cours de route, mais aussi et surtout, cette opportunité en or de rédiger les premières lignes d’un nouveau chapitre, positif de surcroît, dans l’histoire de la formation montréalaise.