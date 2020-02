(Montréal) L’Impact de Montréal a fait l’acquisition du défenseur central et international U19 anglais Luis Binks.

La Presse canadienne

Binks occupera une place de joueur international et son acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

Binks, âgé de 18 ans, arrive à Montréal après avoir été formé au sein de l’académie de Tottenham Hotspur FC, club anglais auquel il s’est joint à l’âge de six ans, en 2007.

Il a disputé plus de 2000 minutes de jeu au cours de la saison 2019-20 avec les équipes U18, U19 et U23 des Spurs, commençant huit matchs et jouant 720 minutes en Premier League 2 avec l’équipe des moins de 23 ans.

Il a aussi été titularisé pour deux matchs d’EFL Trophy, six matchs de la Ligue de la jeunesse de l’UEFA (U19) et huit matchs en Premier League U18, portant le brassard de capitaine à sept reprises. Il a également totalisé plus de 2000 minutes de jeu pendant la saison 2018-19, avec l’équipe U18 de Tottenham.

Sur la scène internationale, Binks fait partie des équipes jeunesse anglaises, ayant fait ses débuts avec l’équipe U19 lors d’un match amical contre l’Allemagne, le 9 septembre 2019. Il a aussi disputé des matchs avec les sélections anglaises U16, U17 et U18. Il a également évolué avec les équipes U16 et U18 d’Écosse.

« Nous sommes très heureux de faire l’acquisition de ce jeune joueur au très haut potentiel, a déclaré le directeur sportif de l’Impact, Olivier Renard, dans un communiqué. Luis a choisi notre club et Montréal pour poursuivre sa carrière. Il s’agit d’un défenseur doté d’une qualité de passe et de relance élevée, qui a démontré une belle maturité sur le terrain dès le début du stage à St. Petersburg. On espère qu’il pourra bien intégrer le groupe et s’acclimater rapidement à la MLS. »

L’Impact est présentement à San José, au Costa Rica, où il s’apprête à disputer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la Concacaf contre le Deportivo Saprissa, mercredi soir.