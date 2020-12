L’entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, et l’attaquant français Karim Benzema

(Madrid) « Pour moi, c’est le meilleur », a assuré l’entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane mardi soir après la victoire 3-1 contre l’Athletic Bilbao au sujet de l’avant-centre français Karim Benzema, auteur d’un doublé (75e, 90e+2) pour offrir aux Madrilènes la victoire et la première place de Liga ex aequo.

Agence France-Presse

Interrogé en conférence de presse d’après-match sur si Benzema est le plus grand avant-centre français de l’histoire, Zidane a immédiatement répondu : « Pour moi, oui. Il le prouve, il joue au Real Madrid depuis très longtemps, il compte plus de 500 matchs, tous les buts… Au final, son palmarès, tout ce qu’il a accompli ici parle pour lui-même ».

« Pour moi c’est le meilleur, oui, c’est très clair », a affirmé le technicien marseillais.

« Aujourd’hui, c’est un joueur plus mûr. Mais il a toujours démontré que ce n’est pas un N.9 pur, il ne pense pas qu’à marquer. C’est pour ça qu’il me plaît tant, je l’adore, il n’a pas que les buts en tête. Il intervient dans le jeu, s’il faut faire la passe à un coéquipier il la fera… C’est ce qui me plaît dans son football », a encore encensé « Zizou » mardi soir après le match.

PHOTO BERNAT ARMANGUE, AP Karim Benzema

« Il a les deux côtés (buteur et attaquant complet). Et quand il faut mettre des buts, même quand il ne fait pas un grand match comme ce (mardi) soir, eh bien il met deux buts. C’est ce qu’il est, Karim », a conclu « ZZ », tout sourire.

Arrivé au Real Madrid en 2009 en provenance de Lyon, Karim Benzema a longtemps grandi dans l’ombre du quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo, jusqu’à dépasser samedi le Brésilien Roberto Carlos comme le joueur non-Espagnol avec le plus grand nombres de matchs disputés au Real (529).

Mais depuis le départ du Portugais pour la Juventus de Turin en 2018, Benzema s’est transformé en avant-centre décisif et meilleur buteur madrilène, et l’un des hommes-forts de Zinédine Zidane.

Malgré une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche qui l’a tenu éloigné des terrains pendant un mois entre début novembre et début décembre, Benzema totalise 10 buts et 3 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues.

Mardi encore, en match avancé de la 19e journée de Liga, « KB9 » a signé un doublé de la tête (75e) puis du pied droit (90e+2) pour offrir la victoire (3-1) face à l’Athletic Bilbao et la première place provisoire de Liga ex aequo aux « Merengues », à égalité de points (26) avec l’Atlético Madrid et la Real Sociedad.