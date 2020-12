Menacé de déménager à Austin, au Texas, il y a quelques saisons, le Crew a signé un premier titre depuis 2008 et un premier sous la tutelle de l’entraîneur-chef Caleb Porter.

Lucas Zelarayan a marqué deux buts et en a préparé un autre et le Crew de Columbus a blanchi les Sounders de Seattle 3-0, samedi soir, pour remporter la deuxième coupe MLS de son histoire.

La Presse Canadienne

En l’espace de six minutes en première demie, Zelarayan a touché la cible et il a mis la table pour le but de Derrick Etienne. En fin de deuxième demie, Zelarayan a décoché une solide frappe dans la lucarne qui a scellé l’issue de la rencontre.

Menacé de déménager à Austin, au Texas, il y a quelques saisons, le Crew a signé un premier titre depuis 2008 et un premier sous la tutelle de l’entraîneur-chef Caleb Porter. La formation de Columbus a obtenu un blanchissage pour un troisième match éliminatoire de suite.

Les Sounders n’ont pas été en mesure de répéter leur remontée miraculeuse de lundi, en finale de l’Association Ouest, quand ils ont effacé un retard de deux buts à partir de la 75e minute de jeu pour vaincre le Minnesota United 3-2.

La troupe de Seattle disputait une quatrième finale en cinq ans. Pendant cette séquence, elle a soulevé la coupe MLS en 2016 et en 2019.

Le Crew a été plus incisif en attaque en début de match et la première vraie occasion de marquer est venue du pied de Gyasi Zardes.

À la 17e minute, après qu’un coup de pied de coin eut été touché par un joueur des Sounders dans la surface de réparation, le ballon a atterri directement sur le soulier de Zardes, qui a décoché un tir tout en puissance. Le gardien Stefan Frei a cependant effectué un arrêt spectaculaire et la deuxième tentative de Zardes a été bloquée par un rival.

Les efforts ont fini par payer à la 25e minute de jeu. De très loin sur le flanc droit, Harrison Afful a effectué un centre parfait jusqu’à l’entrée de surface. Zelarayan n’a pas hésité et il a tiré sur réception pour tout juste déjouer Frei, qui a partiellement stoppé l’élan du ballon.

Six minutes plus tard, Afful a tenté un autre long centre, mais cette fois, le défenseur des Sounders Shane O’Neill s’est interposé. Le ballon a toutefois atterri au pied de Zelarayan, qui a fait preuve d’une belle patience avant de repérer Étienne à sa gauche. Le milieu de terrain américain a très bien enroulé le ballon hors de portée de Frei et dans le coin du filet.

Cherchant à conserver son avance de deux buts, le Crew a refermé le jeu pour résister à une tentative de remontée de ses adversaires. Zelarayan s’est occupé d’ajouter un coussin plus confortable.

À la 82e minute, Luis Diaz a couru sur le flanc droit et il a réussi à se détacher d’un joueur des Sounders. Diaz a ensuite été très patient pour glisser le ballon à Zelarayan, qui est allé essuyer la lucarne d’une superbe frappe du pied gauche.