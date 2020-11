Un but de Benji Michel lors de la septième ronde de tirs de barrage et un arrêt tardif d’un défenseur substitut appelé à occuper le rôle de gardien de but ont mené Orlando City SC vers une spectaculaire victoire de 1-1 (6-5) contre le New York City FC en quarts de finale de l’Association Est de la MLS, samedi.

La Presse Canadienne

Orlando City croyait avoir mis fin au duel après la session régulière de tirs de barrage lorsque le gardien Pedro Gallese a bloqué le cinquième tir de pénalité du NYCFC.

Toutefois, pendant leur brève célébration victorieuse, les joueurs d’Orlando ont été avisés que Gallese avait bougé trop rapidement de sa position. Cela lui a valu son deuxième carton jaune du match et, du coup, une expulsion de la rencontre.

Les arbitres ont ensuite déterminé que le gardien réserviste Brian Rowe n’était pas admissible, forçant Orlando City à faire appel au centre arrière Rodrigo Schlegel pour défendre le filet de son équipe.

Les joueurs d’Orlando ont brièvement perdu compte du nombre de tirs qui avaient été effectués et ont commencé à célébrer lorsque Schlegel a bloqué le tir du NYCFC. Michel s’est ensuite présenté au point de pénalité et a mis fin au match.

Orlando SC avait pris une avance de 1-0 grâce à un but de Nani à la cinquième minute de jeu grâce à un penalty, après que Anton Tinnerholm eut touché le ballon de sa main dans la surface de réparation.

Cette avance n’a duré que trois minutes, le temps que Maxime Chanot ne ramène les deux équipes à la case de départ.

À la 87 minute, Orlando s’est retrouvé avec 10 joueurs lorsque Ruan a été expulsé à la suite d’un contact jugé violent. Il avait reçu un premier carton jaune dix minutes plus tôt.

Columbus résiste

PHOTO GREG BARTRAM, USA TODAY SPORTS Les joueurs du Crew de Columbus célèbrent le but de Gyasi Zardes (11)

Dans l’autre match de quarts de finale de l’Association Est, le Crew de Columbus a tenu le coup pour arracher un gain de 3-2 contre les Red Bulls de New York.

Pedro Santos, sur un tir de pénalité à la 26e minute, Darlington Nagbe, à la 46e minute et Gyasi Zardes, à la 68e minute, ont marqué les buts du Crew.

Caden Clark avait donné l’avance aux Red Bulls à la 23e minute de jeu. Brian White a redonné espoir aux Red Bulls en touchant la cible pendant la 90e minute de jeu.