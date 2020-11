(Los Angeles) La Ligue des champions de la CONCACAF, dont le déroulement a été interrompu par la pandémie de COVID-19 en mars, se terminera dans une seule ville aux États-Unis du 15 au 22 décembre, a annoncé l’instance lundi. L'Impact jouera à nouveau contre le CD Olimpia de Tegucigalpa, au Honduras, à la mi-décembre.

Agence France-Presse

La compétition qui concerne des clubs d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes reprendra là où elle avait été stoppée, au stade des quarts de finales, dans un lieu encore à déterminer.

Ce regroupement de huit équipes décidé par la Confédération (CONCACAF) s’inspire du mode opératoire choisi par l’UEFA, qui avait fini sa Ligue des champions à Lisbonne cet été, avec un couronnement du Bayern Munich aux dépens du Paris SG.

Trois des quatre quarts de finales allers avaient pu être disputés en mars. Les matchs retours se joueront donc les 15 et 16 décembre et les équipes qui s’étaient déplacées « recevront ».

Le quart de finale restant, entre le Los Angeles FC et l’équipe mexicaine de Cruz Azul, se déroulera lui sur un seul match éliminatoire.

Les deux demi-finales et la finale se joueront également sur une seule rencontre.

La CONCACAF a assuré que les protocoles sanitaires seraient très stricts là, afin de fournir un « environnement sûr et hautement contrôlé pour tous les joueurs, entraîneurs, personnels et officiels ». Des tests rapprochés et réguliers auront ainsi lieu avant et pendant la compétition.

Programme

15 et 16 décembre :

Quarts de finale retour :

. CD Olimpia (HON) -Impact de Montréal (CAN) aller 2-1

. Atlanta United (USA) -Club America (MEX) aller 0-3

. Tigres UANL (MEX) -New York City FC (USA) aller 1-0

Quart de finale sur un seul match :

. Los Angeles FC (USA) -Cruz Azul (MEX)