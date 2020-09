L’Impact sera privé de Raitata et Lappalainen, choisis par la Finlande

(Montréal) Le parcours de l’Impact de Montréal en vue d’une qualification dans les séries éliminatoires de la MLS risque de se compliquer un peu plus en octobre. La formation montréalaise devra en effet se passer du défenseur Jukka Raitala et du milieu de terrain Lassi Lappalainen, rappelés par l’équipe nationale de la Finlande, pendant au moins deux matchs.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué publié mardi après-midi, l’Impact a confirmé que Raitala et Lappalainen rejoindront leur sélection nationale pour deux matchs de la phase de groupe de la Ligue des Nations de l’UEFA. Ces rencontres auront lieu le dimanche 11 octobre, contre la Bulgarie, et le mercredi 14 octobre, face à la République d’Irlande, tous deux à Helsinki.

Jukka Raitala récupérant un ballon bondissant devant Tosaint Ricketts, des Whitecaps de Vancouver, lors d’un match à Montréal, le 28 août 2019.

Raitala et Lappalainen quitteront l’Impact après le match du mercredi 7 octobre contre le Crew de Columbus, et manqueront les parties du calendrier régulier de la MLS du 11 octobre, face à l’Union de Philadelphie, et du 14 octobre, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Ils pourront ensuite réintégrer l’équipe montréalaise selon le protocole de la MLS en vue des derniers matchs de la saison régulière.

Après le match du 14 octobre, l’Impact aura cinq autres parties à son calendrier, dont celles contre l’Inter Miami CF, le 17 octobre, et face au New York City FC, le 24 octobre, toutes deux au New Jersey.

Or, dans l’éventualité d’une quarantaine obligatoire de dix jours, et en tenant compte d’un scénario où ils quitteraient la Finlande le 15 octobre, Raitala et Lappalainen pourraient rater ces deux parties. C’est un scénario que l’Impact n’est toutefois pas en mesure de confirmer pour le moment.

Raitala a disputé 51 matchs avec l’équipe nationale de Finlande, faisant ses débuts avec l’équipe senior le 4 février 2009, dans un match amical contre le Japon. De son côté, Lappalainen a fait ses débuts en sélection nationale senior le 11 janvier 2019, dans un match amical contre l’Estonie, et a représenté son pays sept fois au niveau senior.