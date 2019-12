On connaît maintenant les dates pour le huitième de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf entre l’Impact de Montréal et les Costaricains du Deportivo Saprissa.

La Presse canadienne

Le match aller sera disputé le mercredi 19 février à 20 h, au stade Ricardo-Saprissa, tandis que le match retour sera disputé le mercredi 26 février à 20 h, au stade Saputo.

C’est ce qu’ont annoncé l’Impact et la Concacaf vendredi.

Si l’Impact devait aller plus loin dans ce tournoi, les quarts de finale seront disputés du 10 au 12 mars et du 17 au 19 mars, les demi-finales seront jouées du 7 au 9 avril et du 14 au 16 avril, alors que la finale sera présentée du 28 au 30 avril et du 5 au 7 mai.