L'Impact s'incline en fin de match 3-2

Bastian Schweinsteiger a marqué son premier but de la saison à la 88 e minute de jeu et le Fire de Chicago a défait l'Impact de Montréal 3-2 samedi soir au SeatGeek Stadium.

L'Impact (10-13-3) a subi un sixième revers à ses sept derniers matchs, et n'a pas gagné à l'étranger depuis le 8 mai lorsqu'il avait battu les Red Bulls de New York 2-1. Depuis, il a subi six revers consécutifs en MLS, auquel il faut ajouter un verdict nul in extremis de 2-2 contre le York9 FC dans le cadre du championnat canadien.

Quant au Fire (7-10-9), il s'agit d'une deuxième victoire de suite, un tour de force qu'il n'avait réalisé qu'une seule autre fois cette année.

Schweinsteiger, un vétéran défenseur de 35 ans, a profité d'un corner de Djordje Mihailovic pour faire dévier le ballon, de la tête, à la gauche du gardien Evan Bush après s'être faufilé devant le défenseur Zakaria Diallo.

Pour l'Impact, il s'agit d'une défaite crève-coeur compte tenu du fait que l'équipe montréalaise avait effacé un recul de 0-2 après avoir accordé des buts à Dax McCarty, à la 8e minute de jeu, et à Nemanja Nikolic, à la 19e minute.

L'Impact a amorcé sa remontée à la 34e minute quand Saphir Taïder a marqué son 9e but de la saison, sur un penalty, à la suite d'un tacle du gardien Kenneth Kronholm à son endroit.

Les hommes de Rémi Garde ont égalé le score à la 76e minute sur un but de Bacary Sagna, avec l'aide du nouveau venu Jorge Corrales, acquis du Fire mercredi dernier, et deux minutes après un important arrêt de Bush contre Brandt Bronico.

L'Impact a tenté d'égaler le score lors des temps d'arrêt, mais n'est pas parvenu à obtenir le but qui lui aurait permis de récolter au moins un précieux point au classement, malgré l'entrée dans le match de Bojan Krkic et Lassi Lappalainen, à la 63e minute, et celle d'Ignacio Piatti, à la 80e minute.

Ce revers place l'Impact dans une position de plus en plus inconfortable dans la lutte pour une place dans les séries éliminatoires dans l'Association Est. À la suite du verdict nul de 3-3 du Revolution de la Nouvelle-Angleterre à Seattle, l'Impact a glissé au septième rang, un point derrière la Nouvelle-Angleterre.

Par ailleurs, le Toronto FC, qui a également obtenu un match nul de 1-1 contre Orlando totalise 33 points, le même nombre que l'Impact. Enfin, Orlando et Chicago ne sont plus qu'à trois points de l'Impact.

La formation montréalaise reprend le collier mercredi prochain alors qu'il disputera le duel retour du Championnat canadien contre le Cavalry FC, à Calgary. Elle sera de retour au stade Saputo samedi prochain pour y affronter le FC Dallas.