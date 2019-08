Garde veut intégrer Krkic dès que possible

MICHEL LAMARCHE

La Presse Canadienne

Montréal

À écouter parler Rémi Garde, l'Impact de Montréal a mis la main sur un joueur de grande qualité en Bojan Krkic. Un joueur qui ajoutera une nouvelle dimension offensive à sa troupe. Il ne reste plus qu'à lui permettre d'intégrer les rangs de l'équipe aussi rapidement que possible, dans les meilleures conditions possible pour le bien du collectif et des individus.