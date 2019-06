 Mondial féminin: l'Angleterre accède aux demi-finales 

Les Anglaises affronteront dans le dernier carré soit la France, soit les États-Unis, qui s'affrontent jeudi dans le deuxième quart de finale. La sélection dirigée par Phil Neville avait terminé à la troisième place de la Coupe du monde en 2015, le meilleur résultat de son histoire.

La milieu Jill Scott a ouvert le score dès la troisième minute et l'attaquante Ellen White a aggravé la marque à la 40e minute, une cinquième réalisation dans le tournoi qui lui permet d'occuper la tête du classement des buteuses ex aequo avec l'Australienne Sam Kerr, déjà éliminée, et l'Américaine Alex Morgan.

L'arrière Lucy Bronze, a scellé le sort de la partie d'une frappe puissante sous la barre depuis l'entrée de la surface à la 57e minute.

Les Anglaises ont également manqué un penalty par l'intermédiaire de Nikita Parris à la 83e minute.