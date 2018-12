Bacary Sagna de retour avec l'Impact

« Je suis très satisfait que Bacary prolonge avec l'équipe, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, au sujet du défenseur latéral droit. Il a été l'un des artisans de notre bonne deuxième partie de saison en 2018 et je suis certain qu'il apportera encore une contribution importante en 2019. »

« Je suis très heureux de m'engager pour une année supplémentaire avec l'Impact, a déclaré Sagna. J'espère que nous ferons une bonne saison et que nous irons jusqu'au bout. »

En neuf matchs avec l'Impact en 2018, tous des départs, Sagna a cumulé 810 minutes de jeu. Avec lui sur le terrain, l'équipe a présenté une fiche de cinq victoires, trois défaites et un match nul, concédant 12 buts. Il a aussi marqué un but le 1er septembre, contre les Red Bulls de New York.

Sagna a disputé 10 saisons en Premier League, de 2007 à 2017, prenant part à 267 matchs avec Arsenal et Manchester City. Il a récolté quatre buts et 19 passes.

Il a été nommé sur les équipes de l'année de l'Association des joueurs professionnels de football en 2007-08 et 2010-11 et a remporté une Coupe d'Angleterre et une Coupe de la ligue anglaise.

Sur la scène internationale, Sagna a représenté la France en 65 occasions, prenant part aux éditions 2010 et 2014 de la Coupe du monde de la FIFA, et à l'Euro 2016, lors de laquelle il a joué toutes les minutes du tournoi européen, dont la grande finale contre le Portugal.