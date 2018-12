 Racisme: Sterling reçoit le soutien de l'association des joueurs 

Le club londonien et la police de Londres ont lancé une enquête sur ces possibles insultes racistes ayant visé l'international anglais à Stamford Bridge.

Selon Simone Pound, responsable de l'égalité et de la diversité à la PFA, « le football est un microcosme de la société et de tels incidents mettent en lumière le climat politique actuel ».

« Raheem a décidé d'en parler haut et fort, nous nous tenons à ses côtés, prêts à se serrer les coudes, (pour lutter) contre la discrimination qu'il évoque », ajoute Pound dans un communiqué où la PFA « condamne fortement l'augmentation des incidents racistes dont nos joueurs sont victimes, en provenance des tribunes ».

« Nous encourageons tous les clubs à prendre les mesures les plus significatives à l'égard des admirateurs qui se rendent coupables d'insultes racistes envers les joueurs », ajoute la PFA, tout en « saluant le professionnalisme de Raheem lors de cet incident et sa déclaration sur Instagram dimanche ».

Sur son compte Instagram, l'international anglais de 24 ans (47 sélections, 4 buts), né à Kingston (Jamaïque), a accusé dimanche certains journaux britanniques, dont le Daily Mail, « d'alimenter le racisme » par leur manière de parler des footballeurs noirs.

La PFA estime aussi, « depuis plusieurs mois », que Sterling est « souvent mis en avant et traité plus durement que ses collègues », poursuit le communiqué. Et elle juge que « ces articles alimentent le racisme dans le football, comme le montre la hausse continue des incidents racistes ».

Ancien joueur international de Liverpool, John Barnes a souvent été victime de racisme pendant sa carrière. Aujourd'hui âgé de 55 ans, il estime que les préjugés et la discrimination dépassent de loin le cadre du football et sont le produit de « centaines d'années d'endoctrinement ».

Interrogé par la BBC, Barnes a affirmé que ce qui arrive à Sterling « n'est pas une surprise pour nous. C'est très répandu dans la société. Il suffit de se rendre dans les centre villes pour se rendre compte que les minorités ethniques manquent cruellement d'opportunités ».

De son côté, la Fédération anglaise de football a assuré « prendre très au sérieux toutes les allégations de discrimination », affirmant dimanche qu'elle allait « travailler avec les clubs et les autorités compétentes » pour s'assurer que cette affaire soit « gérée de façon appropriée ».