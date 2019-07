Joueurs autonomes : retour sur 2016

L'expérience avec McDavid n'a pas duré longtemps. Lucic était trop lent pour le suivre. La structure du contrat de Lucic est telle que les Oilers ne peuvent le racheter. Marc Bergevin a été chanceux dans ce dossier. Lucic a hésité jusqu'au dernier instant entre le Canadien et les Oilers.

Lucic devait devenir le gros ailier protecteur de Connor McDavid, capable de profiter aussi de ses passes lumineuses. Avec Lucic, les Oilers ont participé aux séries une fois en trois ans. Il a marqué six buts cet hiver, dix la saison précédente.

Milan Lucic et Kyle Okposo ont reçu les plus gros contrats, 42 millions pour sept ans. Andrew Ladd a touché 38,5 millions pour sept ans et Loui Eriksson 36 millions pour six ans, Frans Nielsen, 31 millions pour six ans (merci au collègue Arpon Basu pour le rappel hier sur Twitter).

De nombreux attaquants âgés dans la fin vingtaine, début trentaine, la plupart costauds et robustes à souhait.

Malgré l'arrivée d'Okposo, les Sabres n'ont jamais pu se qualifier en séries depuis. Okposo, 31 ans, n'a jamais atteint la marque des vingt buts en trois ans à Buffalo. Il en a compté seulement 14 l'an dernier, et totalisé 29 points. Il lui reste encore quatre ans de contrat à une moyenne annuelle de six millions.

Andrew Ladd ? Les Islanders ont fini par se qualifier en séries cet hiver. Mais certainement pas grâce à lui. Il a disputé seulement 26 matchs en saison et marqué trois buts. Il en avait compté 13 l'année précédente.

Les Canucks de Vancouver cherchent à se départir d'Eriksson comme les Oilers veulent chasser Lucic. Il a même été question de s'échanger ces deux attaquants improductifs. Les Canucks n'ont jamais participé aux séries depuis son arrivée eux non plus. Eriksson avait compté 30 buts à Boston avant d'obtenir son autonomie. Il n'en a jamais marqué plus de 11 en une saison à Vancouver.

Nielsen n'a pas aidé les Red Wings à se qualifier pour les séries lui non plus. Il a obtenu 41 points à sa première année à Détroit, 33 la saison suivante et 35, dont 10 buts, l'an dernier.

Les Bruins de Boston ont atteint la finale « malgré » David Backes. Celui-ci a reçu 30 millions pour cinq ans ce même été, mais son manque de vitesse constituait un handicap pour Boston en séries. Il n'était même pas en uniforme lors des derniers matchs.