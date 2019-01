Jake Muzzin? Pourquoi pas plutôt un appel à Anaheim?

Muzzin, 30 ans en février, est l'un, sinon le défenseur gaucher le plus convoité à quelques semaines de la date limite des échanges. Ce colosse de 6 pieds 3 pouces et 220 livres joue entre 21 et 23 minutes par match depuis cinq ans à Los Angeles. Il a 20 points en 48 matchs cette saison et en avait obtenu 42 l'an dernier.

Il n'est pas un joueur de location à proprement dit puisqu'il est sous contrat pour une saison supplémentaire, à un salaire annuel de quatre millions.

Muzzin, évidemment, solidifierait le top 4 défensif du Canadien, même si, récemment, les performances de Victor Mete avec Shea Weber amènent beaucoup d'espoir.

Mike Reilly constituerait la solution idéale à l'interne, mais le jeune homme offre des performances inégales malgré toutes ses habiletés naturelles et il ne semble pas gagner la confiance de Claude Julien. Alexander Romanov, brillant au Championnat mondial junior, ne viendra pas à Montréal avant la fin de son contrat avec le CSKA Moscou, en septembre 2020.

À moins d'un revirement de situation inattendu, Marc Bergevin n'offrira pas un choix de première ronde et un espoir pour Muzzin. Il a déclaré clairement lors de son bilan de mi-saison récemment qu'il n'allait pas céder de choix de première ronde ou d'espoir pour des solutions à court terme.

Même si Muzzin est sous contrat pour l'an prochain et qu'il est encore très efficace, il a probablement, à bientôt 30 ans, déjà offert le meilleur de lui-même. Et il entre dans la catégorie des joueurs qui, s'il solidifierait l'équipe, ne la transformerait pas en aspirante à la Coupe Stanley.

Si le Canadien participait aux séries éliminatoires dès ce soir, mais était éliminé en première ronde, il repêcherait au 19e rang. S'il ratait les séries, son nom serait inscrit à la loterie du repêchage, avec un taux de succès faible, certes, mais une assurance de repêcher parmi les 15 premiers.

On ne donne pas de tels choix de première ronde pour un Muzzin. Surtout pas dans un contexte de réinitialisation propre au Canadien. Shea Weber et Carey Price vieillissent, mais le coeur du noyau, les Kotkaniemi, Domi, Drouin, Mete sont encore jeunes, sans oublier aussi, surtout, les Poehling, Suzuki, Brook, Romanov, Ylonen, Primeau et compagnie, qui attendent dans l'ombre.

Un club comme Toronto, par exemple, dont le processus de reconstruction a commencé plus tôt, pourrait se permettre de céder un choix de première pour du renfort en défense, leur maillon faible.

S'ils maintiennent leur position au classement et qu'ils effectuent une percée intéressante en séries, ce choix pourrait se situer entre le 25e et le 31e. S'ils sont éliminés rapidement, le choix obtenu pourrait difficilement se positionner avant le 23e rang.

Mais encore, leur noyau demeure jeune et la «fenêtre d'opportunité» est ouverte pour encore quelques années. Voyons s'ils seront patients.

Si le prix exigé par les Kings baisse, l'acquisition de Muzzin par le Canadien peut devenir intéressante. Le CH détient deux choix de deuxième ronde en 2019, le sien et celui des Blue Jackets de Columbus obtenu dans l'échange de Max Pacioretty (les Golden Knights avaient reçu ce choix de Columbus, en plus d'un choix de première ronde, en acceptant le contrat de David Clarkson et en promettant de repêcher William Karlsson).

Il y a toujours la possibilité d'un échange «à la Domi», c'est à dire offrir un espoir ou un jeune joueur intéressant pour combler des besoins.

Les Ducks d'Anaheim, par exemple, ont besoin de relève à l'attaque. Ils regorgent de bons jeunes défenseurs gauchers, Cam Fowler, Hampus Lindholm, Josh Mahura. Jacob Larsson. Les Ducks viennent d'obtenir un autre défenseur gaucher, Michael Del Zotto, quoique celui-ci deviendra joueur autonome sans compensation à compter du 1er juillet.

Larsson, 21 ans, est dans la formation régulière depuis le début de la saison. Son potentiel offensif semble toutefois limité. Mahura a seulement 20 ans. Il vient d'être renvoyé dans la Ligue américaine, mais il avait obtenu quatre points en sept matchs avant sa rétrogradation. Ce choix de troisième ronde est résolument un défenseur offensif.

Cam Fowler, 27 ans, ou Hampus Lindholm, 24 ans, demeureraient des coups de circuit. À quel point les Ducks seraient-ils prêts à se départir de l'un des deux? Anaheim demeure dans la lutte pour une place en séries, mais à quel point le DG Bob Murray planifie-t-il aussi l'avenir?

Les Ducks obtiennent un certain soulagement temporaire au plan de la masse salariale avec la blessure à Corey Perry, mais ils flirtent avec le plafond. Le Canadien, lui, a de l'espace. En acceptant le monstrueux contrat de Ryan Kesler, 34 ans, 6,8 millions annuellement jusqu'en 2022, quitte à racheter son entente par la suite, faciliterait-il une transaction intéressante?

Un rachat coûterait 13,3 millions, permettrait d'économiser 6,6 millions, mais éviterait surtout d'avoir à le protéger lors du repêchage de l'élargissement des cadres.

Pariez sur les Maple Leafs de Toronto pour sonder les Ducks également. Ne soyons pas étonnés de les voir offrir William Nylander pour obtenir un jeune défenseur de premier plan.

