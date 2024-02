PHOTO MARTIN MEISSNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Monaco) Un entraîneur de la Biélorussie qui a tenté d’expulser de force la sprinteuse Krystsina Tsimanouskaya des Jeux olympiques de Tokyo vers leur pays d’origine, où elle craignait pour sa sécurité, a été suspendu pour cinq ans mardi.

Associated Press

Les gestes de Yury Moisevich à Tokyo ont été jugés comme étant « un affront flagrant à la dignité de l’athlète et un abus de… pouvoir », a déclaré l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU).

Il a aussi été reconnu coupable d’avoir « fourni des informations fausses ou inexactes dans la chronologie des évènements qui ont mené au départ de l’athlète du Village des athlètes » en août 2021.

L’entraîneur âgé de 63 ans sera exclu de l’athlétisme jusqu’en février 2029.

L’incident impliquant Tsimanouskaya à Tokyo était devenu un incident diplomatique pendant la deuxième moitié de la quinzaine olympique.

Elle s’était exprimée sur ses réseaux sociaux pendant les JO pour questionner les motifs derrière la décision de la Biélorussie de l’inscrire au relais 4x400 m sans son consentement, et ce en dépit du fait qu’elle n’ait jamais participé à cette épreuve auparavant. L’équipe d’athlétisme de la Biélorussie avait été privée de quelques athlètes en raison de cas de dopage.

Les entraîneurs ont donc décidé de la renvoyer chez elle, et elle a été escortée par les dirigeants de l’équipe jusqu’à l’aéroport Haneda de Tokyo.

Rendue sur place, Tsimanouskaya a discuté au téléphone avec sa grand-mère, qui lui a fait part de la campagne de salissage dont elle faisait l’objet dans les médias de la Biélorussie, qui sont contrôlés par l’État. Le gouvernement du président Alexander Lukashenko avait procédé à une rafle de ses opposants politiques un an plus tôt, à la suite de sa réélection.

Tsimanouskaya a demandé l’intervention des policiers japonais à l’aéroport de Tokyo, et ceux-ci l’ont escortée hors de l’emprise des dirigeants de l’équipe de la Biélorussie. Elle a ensuite demandé l’asile à l’ambassade de Pologne à Tokyo, et a reçu un visa pour des motifs humanitaires lui permettant de voyager trois jours plus tard.

Quatre jours après l’incident à l’aéroport, le Comité international olympique a révoqué l’accréditation olympique de Moisevich, qui dirigeait alors un groupe de 31 athlètes, a précisé l’AIU.

Tsimanouskaya a obtenu la permission de représenter la Pologne aux Championnats du monde, l’an dernier. Elle n’a pu franchir l’étape des qualifications au 100 m, a atteint les demi-finales au 200 m et a abouti en cinquième place du relais 4x100 m.