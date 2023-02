Le président du Comité olympique ukrainien dit que Pozdnyakov est « son ennemi »

(Kyïv) Ils se sont battus côte à côte et ont remporté une médaille d’or olympique ensemble, à l’époque où ils étaient de jeunes hommes de la Russie et d’une Ukraine nouvellement indépendante, et ont célébré la conquête d’une dernière médaille olympique ensemble avec l’équipe unifiée postsoviétique lors des Jeux olympiques d’été de 1992 à Barcelone.