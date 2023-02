Vadym Guttsait, qui est le ministre ukrainien des Sports et le président de son comité olympique, n’entretient maintenant que de la colère envers son homologue russe.

PHOTO EFREM LUKATSKY, ASSOCIATED PRESS

(Kyïv) Ils se sont battus côte à côte et ont remporté une médaille d’or olympique ensemble, à l’époque où ils étaient de jeunes hommes de la Russie et d’une Ukraine nouvellement indépendante, et ont célébré la conquête d’une dernière médaille olympique ensemble avec l’équipe unifiée postsoviétique lors des Jeux olympiques d’été de 1992 à Barcelone.

John Leicester et Hanna Arhirova Associated Press

Aujourd’hui, les ex-escrimeurs Vadym Guttsait et Stanislav Pozdnyakov sont à couteaux tirés à cause de l’invasion russe de l’Ukraine. Les deux hommes sont devenus des dirigeants sportifs influents dans leur pays, étant respectivement président du Comité olympique ukrainien et du Comité olympique russe.

La guerre qui sévit en Ukraine, qui approche de son premier anniversaire, a pulvérisé ce qu’il restait de leur amitié d’antan. Ils luttent maintenant l’un contre l’autre et symbolisent la déchirure qui est en train de se créer au sein du mouvement olympique – à savoir si la Russie et la Biélorussie doivent, ou non, être exclus des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Guttsait, qui est le ministre ukrainien des Sports et le président de son comité olympique, n’entretient maintenant que de la colère envers son homologue russe.

Guttsait a qualifié Pozdnyakov « d’ennemi » et a rappelé que leur amitié s’était envolée lorsque la Russie s’est emparée de la Crimée en 2014. L’invasion massive orchestrée par Moscou, lancée il y a y un an la semaine prochaine, a été la goutte qui a fait déborder le vase. Guttsait blâme le président du Comité olympique russe pour avoir émis des commentaires en faveur de l’intervention militaire de son pays en Ukraine.

PHOTO MAXIM SHEMETOV, ARCHIVES REUTERS Stanislav Pozdnyakov, le président du Comité olympique russe

« Je ne veux plus lui parler. Il ne fait plus partie de ma vie. Il est mon ennemi, qui appuie la guerre, qui considère que c’est un honneur pour ses athlètes de participer à la guerre contre les Ukrainiens, de tuer des Ukrainiens, a évoqué Guttsait. Ainsi, à compter d’aujourd’hui et pour le reste de ma vie, cette personne n’existe plus à mes yeux. »

L’enjeu au sujet de la présence des athlètes russes et biélorusses lors des prochains JO risque de devenir incontournable au cours des prochains mois. Guttsait a indiqué que l’Ukraine pourrait boycotter les JO de Paris si la Russie et la Biélorussie sont autorisées à y participer. Il est d’ailleurs à la recherche d’appuis chez ses homologues des autres pays, en compagnie du président du pays Volodymyr Zelensky.

La Russie et la Biélorussie, d’autre part, s’accrochent à la branche d’olivier tendue par le Comité international olympique, qui estime que certains athlètes de ces pays pourraient participer à la grande messe sportive internationale sous certaines conditions, en dépit de la guerre qui fait rage en Ukraine.