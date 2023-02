(Méribel) Les candidatures pour l’obtention des Jeux olympiques d’hiver étant de plus en plus rares, notamment à cause de l’explosion des coûts qui y sont rattachés, le Comité international olympique n’aura peut-être d’autre choix que d’établir une rotation, fixe, de pays hôtes.

Andrew Dampf Associated Press

Cette liste, qui est hautement théorique et loin d’être officielle, pourrait par exemple comprendre Salt Lake City et Vancouver, en Amérique du Nord, de même que PyeongChang, en Asie, et des pays tels que la Suisse, l’Italie et ceux de Scandinavie en Europe.

« Il y a des discussions. C’est un défi, à cause des changements climatiques et des infrastructures, d’identifier des pays hôtes qui puissent accueillir les Jeux olympiques d’hiver », a reconnu la championne olympique de ski alpin Lindsey Vonn dans un récent entretien accordé à l’Associated Press.

Vonn fait partie du comité qui songe à déposer la candidature de Salt Lake City pour l’obtention des JO d’hiver de 2030 ou 2034.

La plupart des pays qui feraient partie d’une éventuelle rotation devraient déjà avoir organisé des JO, ou du moins compter sur des installations modernes déjà en place.

« L’option de la rotation des pays hôtes est sur la table, mais elles (les candidatures) devraient respecter certains standards, et compter sur des infrastructures déjà existantes, ce qui limiterait les coûts d’organisation d’un tel évènement et les impacts négatifs des changements climatiques sur le déroulement des compétitions », a expliqué Vonn.

« Je sais que ce thème est discuté. Est-ce que ça sera adopté bientôt ? Je ne sais pas, mais je ne crois pas que ce sera en place avant 2034 », a-t-elle ajouté.

Les dirigeants du mouvement olympique suédois ont annoncé la semaine dernière qu’ils étudient la possibilité de déposer une candidature pour l’obtention des JO de 2030, après que le CIO eut repoussé les échéanciers pour le dépôt des celles-ci afin d’en obtenir davantage.

Sapporo, au Japon, était considérée comme étant la favorite pour l’obtention des JO de 2030 avant qu’un scandale de corruption émanant de l’organisation des JO de Tokyo ne vienne torpiller ses chances. Salt Lake City est la seule autre ville candidate connue sur les rangs qui songe aux JO de 2030, bien que ses dirigeants ont déjà indiqué qu’ils préféreraient obtenir l’organisation des JO de 2034.

Si une candidature élaborée autour de Stockholm est éventuellement déposée, alors celle-ci devrait remporter cette course par acclamation et permettrait au CIO d’éviter le pire, à moins de sept ans de la cérémonie d’ouverture de cette grande messe sportive internationale.

Après que les JO de Pékin de l’an dernier se soient déroulés pratiquement exclusivement sur de la neige artificielle, les Jeux de Milan-Cortina de 2026 devraient se dérouler sur une bonne portion du nord de l’Italie.

Pour 2022, Pékin a battu Almaty, au Kazakhstan — la seule autre ville candidate —, pour l’obtention des JO d’hiver, après que plusieurs autres candidatures aient été torpillées à la suite de référendums désastreux auprès de la population locale.

« Plusieurs épreuves sont très difficiles à organiser, a convenu le skieur canadien James Crawford, qui a remporté le super-G la semaine dernière aux Championnats du monde de ski alpin. Je crois qu’il y a de nombreuses places qui peuvent accueillir les JO d’hiver… mais c’est de toute évidence très difficile quand il y a si peu de volontaires. »