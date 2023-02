Une « étude préliminaire » va être faite d’ici l’été sur une possible candidature suédoise pour les Jeux olympiques d’hiver de 2030, a indiqué le président du comité olympique national, Anders Larsson, lors d’une conférence de presse.

(Stockholm) Les dirigeants du mouvement olympique suédois songent à déposer une candidature pour l’obtention des Jeux d’hiver de 2030.

Associated Press

L’éventuel dépôt d’une candidature du pays scandinave pour l’obtention des JO de 2030 survient alors que le Comité international olympique (CIO) a décidé de reporter le processus afin de permettre à plus de villes de déposer leur candidature pour l’organisation de l’évènement.

Sapporo, au Japon, était la favorite avant qu’un scandale de corruption découlant de l’organisation des Jeux d’été de Tokyo en 2021 ne vienne saboter ses chances. Salt Lake City est la seule autre ville candidate connue qui est sur les rangs pour l’obtention des JO de 2030, bien que le comité organisateur ait déjà déclaré qu’il préférait prendre son temps et viser plutôt ceux de 2034.

Une candidature conjointe de Stockholm et Are, en Suède, avait été défaite par une autre candidature conjointe, celle de Milan et Cortina d’Ampezzo, en Italie, pour l’obtention des Jeux d’hiver de 2026. La candidature suédoise avait été rejetée en raison du manque d’appui de la population au projet ainsi que certaines frictions sur le sujet entre les divers paliers de gouvernement en Suède.

Les élus de Stockholm auraient notamment été irrités de la manière dont la candidature suédoise a été traitée dans le processus d’obtention des JO de 2026.

Le Comité olympique et paralympique suédois, de même que la Fédération suédoise de sports entameront une étude de faisabilité pour 2030, ont-ils précisé mercredi.

La Suède a organisé les Jeux d’été de 1912, mais jamais ceux d’hiver, en dépit du fait qu’il s’agisse d’un pays nordique.

Le pays scandinave a présenté huit candidatures pour l’obtention des Jeux d’hiver – elles se sont toutes révélées des échecs jusqu’ici.

Gunilla Lindberg, la secrétaire générale du Comité olympique suédois, est aussi membre du CIO et d’un comité responsable d’identifier d’éventuelles villes hôtesses pour les Jeux d’hiver.