C’est officiel ! Natation Canada a annoncé mercredi l’attribution des Essais olympiques et paralympiques 2024 à la Fédération de natation du Québec (FNQ) et à la Ville de Montréal. L’évènement, qui se déroulera du 14 au 19 mai 2024 au Centre sportif du Parc olympique, sera ainsi présenté au Québec pour une première fois depuis 2012.

Un choix qui illustre parfaitement l’excellente collaboration du comité organisateur et des différents partis impliqués dans le processus.

« Il y a maintenant 10 ans que le Québec attendait de recevoir de nouveau cette compétition et c’est avec grande fierté que nous accueillons la nouvelle », a commenté le président du conseil d’administration de la FNQ Bernard Marchand.

« Les récentes performances de nos athlètes québécoises et québécois aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo laissent présager de belles choses pour Paris 2024. L’évènement s’annonce spectaculaire et ce sont toutes nos nageuses et tous nos nageurs qui en ressortiront gagnantes et gagnants. »

La compétition, qui s’était tenue à Toronto en 2016 et en 2021, fera donc son grand retour au Parc olympique de Montréal, un environnement bien connu où les meilleures nageuses et les meilleurs nageurs du pays s’affronteront. Des installations de premier plan et une expertise indéniable ont joué un rôle capital dans la décision de Natation Canada.

« Nous sommes particulièrement fébriles d’aller à Montréal pour les Essais olympiques et paralympiques de 2024, présentés par Bell, en vue de Paris 2024. Comme le programme du Centre de haute performance de Québec y est basé et que la ville et la piscine sont fières de leur héritage, nous savons que ce sera un évènement formidable », a expliqué Wayne Lomas, directeur associé de la haute performance chez Natation Canada.

Un travail d’équipe

En plus de pouvoir compter sur un comité organisateur hors pair, composé des meilleures officielles et des meilleurs officiels du Québec, la FNQ a pu tirer profit des connaissances et, surtout, de la motivation de plusieurs partenaires dans ses démarches visant à accueillir les Essais olympiques et paralympiques. Un soutien inestimable qui a rendu possible cette nomination.

« Tourisme Montréal, fier partenaire de Natation Canada et de la Fédération de natation du Québec, est fébrile d’accueillir à Montréal les Essais olympiques de natation en 2024. Ayant reçu cette compétition en 2012 pour les Jeux de Londres, avoir à nouveau l’occasion d’être l’hôte de cet évènement de haut calibre témoigne de la tradition d’excellence de la première ville sportive au pays, et contribue à faire de notre belle ville une destination de premier plan. Nous avons hâte de recevoir la communauté de natation dans un environnement sécuritaire, chaleureux et divertissant », a affirmé Yves Lalumière, président‑directeur général de Tourisme Montréal.

« Le Parc olympique se révèle une fois de plus un incontournable lorsque vient le temps d’accueillir des évènements sportifs de grande envergure dans la métropole. Avec nos installations modernes et vivantes, nous sommes fins prêts à accueillir l’élite canadienne de natation dans le plus grand centre aquatique au pays », a ajouté Sonia Provencal, Directrice, Développement commercial et programmation, au Parc olympique.

Chose certaine, le travail de collaboration s’est avéré déterminant dans l’attribution des Essais olympiques et paralympiques par Natation Canada. Il a aussi simplifié la tâche de tous, dont celle de la firme LBB Stratégies, qui a épaulé la FNQ tout au long du processus.

« C’est toujours un plus d’orienter le client vers la collaboration et le tout s’est fait très naturellement avec la FNQ et tous les partenaires. C’est toujours en travaillant en équipe que nous devenons plus forts. Ensemble, nous avons réussi à bâtir un excellent cahier de candidature. Nous avons eu beaucoup de plaisir », a déclaré Benoit Girardin, président et avocat chez LBB Stratégies.

Notons aussi la participation du Conseil du sport de Montréal, de l’INS Québec et de l’agence Sportcom, qui ont tous eu un rôle à jouer dans le processus qui a mené à l’obtention des Essais olympiques et paralympiques 2024.

« Au nom de la FNQ et de son conseil d’administration, nous aimerions remercier tous nos partenaires pour leur implication dans notre quête d’accueillir l’évènement. Grâce à leur dévouement, nous pourrons faire vivre une expérience inoubliable aux participantes et aux participants, aux spectatrices et aux spectateurs et à toutes les personnes qui seront impliquées de près ou de loin lors de la compétition », a conclu Bernard Marchand.