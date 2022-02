(Zhangjiakou) « Oh, maman ! » Les yeux de Jared Schmidt se sont remplis d’eau lorsqu’il s’est présenté devant les médias après sa course. C’est que sa mère avait un message à transmettre au skieur qui a terminé 10e en ski cross.

Émilie Bilodeau La Presse

« Pouvez-vous dire à mon garçon que je l’aime, que je trouve qu’il a skié tellement bien et que je suis super fière de lui », a demandé Lesley Anne Schmidt dans un échange avec La Presse.

« Merci, merci, merci », s’est exclamé Jared Schmidt, en français, quand on lui a lu le message.

« Je suis vraiment chanceux d’avoir grandi dans une famille qui aime le ski et le kayak. Et c’est vraiment cool de faire partie d’une équipe qui a des résultats comme ceux d’aujourd’hui », a dit l’athlète qui est né à Ottawa, mais qui a passé ses fins de semaine d’hiver au mont Tremblant. Sa sœur Hannah a d’ailleurs pris part à l’épreuve de ski cross elle aussi, jeudi, et elle a terminé septième.

Jared Schmidt, qui occupe actuellement le 32e rang du classement de la Coupe du monde en ski cross, espérait un résultat un peu meilleur qu’une 10e place, aux Jeux olympiques. Ces premiers.

C’est tellement compétitif du côté des hommes en ce moment. Tu dois sortir ton meilleur ski et te dire que tout peut arriver dans une course. C’est assez unique comme sport. Jared Schmidt

Les derniers Jeux de Leman ?

À la fin de sa demi-finale, le médaillé d’or de PyeongChang, le Canadien Brady Leman, a lâché un gros « f*** » qu’on n’a pas entendu, mais qu’on a deviné sur l’écran géant du parc à neige Genting. Le skieur est arrivé quatrième de sa vague et n’a pas accédé à la grande finale. Il s’est contenté du sixième rang de la compétition.

Une fois devant les médias, le vétéran de l’équipe canadienne s’est montré serein et même généreux envers les journalistes. Une porte-parole a voulu mettre fin à la période de questions pour que Brady Leman puisse se réchauffer, mais celui-ci a insisté pour dire qu’il n’avait pas froid grâce à l’épais manteau rouge qui lui avait été prêté.

PHOTO MARCO BERTORELLO, AGENCE FRANCE-PRESSE L'Autrichien Johannes Rohrweck et le Canadien Brady Leman

C’est un soulagement que ce soit fini. Je suis fier de la manière dont j’ai skié. Je suis aussi déçu. Je vis un mélange d’émotions en ce moment. » Brady Leman

L’athlète de 35 ans, de Calgary, a d’ailleurs pu s’entretenir longuement avec sa famille qui se trouvait à la maison grâce à l’écran « Les moments des athlètes ».

Le skieur canadien est passé proche de participer à la grande finale de l’épreuve. Il était à l’arrière dans la demi-finale, mais il a réussi un dépassement qui l’a propulsé en tête de la course. Une petite erreur à la fin du parcours – une pression trop forte sur un ski – l’a toutefois ramené à l’arrière du petit peloton.

« Ça se joue vraiment sur des petits centimètres », a-t-il dit, un peu déçu.

Brady Leman faisait partie de l’équipe canadienne aux Jeux de Vancouver, en 2010, mais il s’est blessé à l’entraînement à la veille de la course. Il est arrivé quatrième à Sotchi et est monté sur la plus haute marche du podium à PyeongChang.

En entrevue, il a affirmé qu’il prendrait du temps en famille et qu’il évaluerait son avenir sur le circuit de la Coupe du monde et aux prochains Jeux d’hiver, en Italie.

« Les pistes sont de plus en plus faciles, alors ça rend les courses de plus en plus serrées. Il y a moins d’éléments pour séparer les gars et les écarts deviennent plus petits entre les skieurs. Les courses ne deviennent pas plus faciles et moi, je ne deviens pas plus jeune », a dit l’athlète qui est tout de même persuadé qu’il peut encore aller vite et remporter d’autres courses.

Les deux autres Canadiens, Reece Howden, de la Colombie-Britannique, et Kevin Drury, de l’Ontario, sont arrivés respectivement 9e et 12e. Howden s’est d’ailleurs dit « frustré » par le résultat du jour.

« Courser, c’est difficile, et redevenir le meilleur au monde, ce n’est pas facile », a dit celui qui avait remporté le globe de cristal pour la meilleure saison en Coupe du monde, en 2020-2021.

Le Suisse Ryan Regez, actuellement meneur du classement de la Coupe du monde, a remporté l’épreuve de ski cross. Son compatriote Alex Fiva (2e) et le Russe Sergey Ridzik (3e) ont complété le podium.