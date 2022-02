Surnommons-les les Canadiennes volantes. Parce que c’est ce que Cassie Sharpe et Rachael Karker ont fait, vendredi à Pékin. Elles ont skié et volé au-dessus de la demi-lune du parc de neige de Genting, et sont reparties respectivement avec l’argent et le bronze.

Jean-François Téotonio La Presse

Devant elles, la Chinoise Eileen Gu a complètement dominé ses adversaires. La grande vedette de ces Jeux a effectué une deuxième descente parfaite, lui valant 95,25 points. C’est une deuxième médaille d’or pour la skieuse de 18 ans à Pékin, après celle récoltée au grand saut. Elle avait aussi remporté l’argent en slopestyle.

PHOTO MARCO BERTORELLO, AGENCE FRANCE-PRESSE Eileen Gu

Avant même qu’elle ne prenne le départ de sa troisième descente, le travail était fait. Son titre de championne était confirmé. Gu avait les larmes aux yeux. Elle n’avait qu’à faire un tour d’honneur.

Mais derrière Gu, il y avait les Canadiennes. Cassie Sharpe l’a même rejoint dans les 90 points à sa deuxième descente. L’athlète de Calgary venait notamment d’accomplir un premier saut 1080 degrés vers la droite, suivi d’un autre vers la gauche. Visiblement heureuse de sa performance, Sharpe lâchait des cris de joie au bas de la piste.

Mais la championne de l’épreuve à PyeongChang en 2018 gardait le meilleur pour la fin. Elle s’est vue accorder 90,75 points par les juges lors de sa troisième tentative. Personne n’est venue la rattraper.

Rachael Karker, de Guelph en Ontario, s’était quant à elle classée deuxième en qualifications, la veille. Jeudi, elle s’élançait juste avant Eileen Gu. Sa première descente a été la bonne, avec une note de 87,75 points.

PHOTO MARCO BERTORELLO, AGENCE FRANCE-PRESSE Rachael Karker

Une troisième représentante de l’unifolié prenait part à la finale. Amy Fraser s’est classée au huitième rang, avec une première descente lui valant 75,25 points.