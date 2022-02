« Le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau. Je l’ai découvert aux Jeux de Vancouver alors qu’il devenait le premier athlète canadien à gagner une médaille d’or dans son pays. Mais j’ai surtout découvert la relation toute spéciale qu’il entretenait avec son frère Frédéric, atteint de paralysie cérébrale. Les images d’Alexandre qui célèbre avec son frère au bas de la piste immédiatement après sa victoire me touchent toujours autant. J’ai ensuite suivi son parcours jusqu’aux Jeux de Sotchi en 2014 où il allait répéter son exploit et défendre son titre olympique, toujours sous les yeux – et l’inspiration – de Frédéric. Deux grands champions. »

Guy Régnier

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Gaétan Boucher

« Je me souviens d’avoir ressenti une grande fierté d’être québécois lorsque Gaétan Boucher s’est élevé au-dessus de tous ses opposants à l’échelle mondiale lors des Jeux de 1984, à Sarajevo, en remportant trois médailles, dont deux d’or (1000 m et 1500 m), en patinage de vitesse. Comment ne pas être impressionné par cette domination d’un gars de chez nous face à des adversaires provenant de certains pays où le patinage était aussi important que le hockey ici ? »

Simon Plourde

« J’y vais avec Isabelle et Paul Duchesnay en 1988 à Calgary. Quelle performance dans le programme long en danse libre ! Tellement nouveau, pour le temps, que les juges ne sont pas parvenus à bien les noter. Je viens de revoir leur performance et après 34 ans, je la trouve encore tout à fait mémorable. »

Raymond Cloutier

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Clara Hughes

« Clara Hughes est incontestablement l’être humain incarnant une athlète à l’état pur. Sa force brute accompagnée de technique et de finesse lui a procuré plusieurs médailles. Je me souviendrai toujours du 5000 m à Turin en 2006. Aucune image ne représente autant l’effort ultime, au-delà de la douleur, au-delà de la raison… à la limite, même peut-être dangereuse pour la survie du métabolisme. Alors qu’elle était souffrante et étendue sur la glace, son sourire a rayonné d’un océan à l’autre. »

Charles Groulx

« En février 2010, j’étais à Singapour avec ma conjointe et pour la population locale – et même les touristes de cette région –, l’intérêt pour les Jeux de Vancouver était littéralement inexistant. L’écran géant du hall de l’hôtel diffusait des images des Jeux sur ESPN World et personne n’y jetait un coup d’œil en passant. Même indifférence dans les grands journaux locaux qui n’en avaient que pour un important tournoi de cricket en Inde ou du hockey sur gazon. Rien sur les Jeux, sauf pour la triste histoire de Joannie Rochette. C’était véritablement la seule athlète dont on rapportait l’odyssée olympique jour après jour. Je n’étais pas peu fier de voir que les prouesses et le courage de cette Québécoise pouvaient inspirer des gens jusqu’à l’autre bout de la planète. »

François Lesage

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Équipe Canada aux Jeux de Sotchi

« Je dirais pas un athlète en particulier, mais l’équipe canadienne masculine de hockey des Jeux de Sotchi, surtout la défense. Ils n’ont donné que quatre buts durant tout le tournoi ! Le match contre les États-Unis, qu’ils ont remporté par la marque de 1-0, reste un des plus grands matchs que j’ai vus. Les deux équipes n’ont jamais levé le pied. Et que dire de la finale contre la Suède, encore là tout un match, une leçon de hockey, performance magistrale ! »

Francis Lortie

« Skieur de compétition, de calibre local, j’ai toujours apprécié les skieurs des disciplines techniques. L’explosif et excentrique Alberto Tomba avait tout pour impressionner un gars de mon âge. L’aspect “La Bomba” de sa personnalité y était pour quelque chose aussi, j’imagine ! Disons que l’Italien ne passait pas inaperçu sur les pentes et lors de l’après-ski. Mais c’est son côté fonceur, plus que frondeur, qui me fascinait et il demeure l’un des plus grands champions de ski alpin de tous les temps. »

André Bellavance

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Scott Moir et Tessa Virtue

« J’ai eu un grand plaisir à regarder Tessa Virtue et Scott Moir. L’harmonie, la complicité et la grâce des deux patineurs nous ont donné des moments inoubliables ! »

Dominique Denis

« Jean-Claude Killy, gagnant de trois médailles d’or aux Jeux de Grenoble en 1968, à l’âge de 25 ans. Jamais personne ne pourra rééditer cet exploit avec la spécialisation des épreuves aujourd’hui. »

Normand Dubreuil

« Il y a plusieurs moments mémorables aux Jeux d’hiver, mais si j’avais à n’en choisir qu’un, ce serait le couple de patinage artistique Torvill et Dean sur le Boléro de Ravel. Quel éblouissement ! »

Réjean Falardeau

« La Tchèque Ester Ledecká. Évidemment personne ici ne parle d’elle, puisqu’elle n’est pas québécoise ni canadienne. Alors tapez son nom dans Google suivi de PyeongChang 2018, vous allez découvrir une athlète qui a accompli un exploit hors du commun aux Jeux d’hiver de 2018. Dont une médaille d’or remportée avec un équipement emprunté à une grande rivale. »

Denis Paquin