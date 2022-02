L’équipe canadienne a décidé de ne pas faire de relais et de garder l’ordre initial tout au long de la course, avec Ted-Jan Bloemen au-devant.

Les déboires des Canadiens se poursuivent en patinage de vitesse longue piste. Pourtant troisième au classement de la Coupe du monde en poursuite par équipe, le Canada n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales, dimanche.

Nicholas Richard La Presse

Le trio composé de Ted-Jan Bloemen, Jordan Belchos et Connor Howe avait pourtant bien commencé sa course contre les Pays-Bas. L’équipe canadienne a décidé de ne pas faire de relais et de garder l’ordre initial tout au long de la course, avec Bloemen au-devant.

Ils ont mené toute la course et leur chrono était le meilleur, mais ils ont ralenti lors des trois derniers tours. Les Néerlandais les ont rattrapés et avec un temps de 3 : 40,17, les Canadiens étaient provisoirement deuxièmes, en relativement bonne position pour assurer leur place pour la ronde des médailles. Les quatre premières équipes passaient en finale.

Toutefois, la Norvège, les États-Unis et le Comité olympique russe ont bien patiné et ont ruiné toutes les chances du Canada, qui termine finalement en cinquième position de ces quarts de finale.

Il s’agit d’une autre déception pour le meneur Bloemen. Après avoir remporté deux médailles aux Jeux de PyeongChang il y a quatre ans, le vétéran est éliminé hâtivement en poursuite, en plus d’avoir terminé en neuvième et en 10e position dans les épreuves individuelles disputées plus tôt au cours de ces Jeux.