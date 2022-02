(Pékin) Même si son équipe venait de subir un revers de 5-0 contre le Canada lors du tournoi à la ronde de hockey masculin des Jeux olympiques de Pékin, dimanche, le gardien de la Chine Paris O’Brien ne réalisait toujours pas ce qu’il venait de vivre.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Et la cerise sur le gâteau : le capitaine de la formation canadienne Eric Staal a attendu qu’il termine ses entrevues pour lui parler.

« Je ne peux toujours pas y croire, a mentionné le gardien de 21 ans né en Colombie-Britannique. J’ai rêvé de ce moment. »

O’Brien venait de vivre ce qui sera probablement sa seule expérience olympique à Pékin – ou peut-être même à vie.

Mais ça n’avait aucune importance.

PHOTO RYAN REMIORZ, LA PRESSE CANADIENNE Adam Cracknell félicite le gardien Matt Tomkins pour son blanchissage.

« C’est l’occasion d’une vie, a-t-il poursuivi. C’est un rêve que je viens d’atteindre. »

Kent Johnson et Eric O’Dell ont récolté un but et une aide chacun pour mener Équipe-Canada vers cette victoire de 5-0 contre la Chine.

Ben Street, Adam Tambellini et Corban Knight ont aussi marqué pour le Canada (2-1), qui a pu compter sur 26 arrêts de Matt Tomkins. Tyler Wotherspoon et Josh Ho-Sang ont obtenu deux aides.

O’Brien a repoussé 39 tirs pour la Chine, qui participe au tournoi pour la première fois. L’équipe a accordé 16 buts lors de la ronde préliminaire et en a marqué seulement deux. Elle a tout de même livré une chaude lutte à l’Allemagne, samedi, avant de baisser pavillon 3-2.

Les Chinois ont aussi fait tout en leur possible pour rester dans le coup contre le Canada.

« Il y a eu beaucoup de travail et de longues heures d’entraînement, a souligné O’Brien. Mais ça a valu la peine de se rendre jusqu’ici. »

Staal a d’ailleurs rendu crédit à ses adversaires.

« Ils ont travaillé fort », a-t-il reconnu.

Les Canadiens terminent au deuxième rang du groupe A. Ils ont aussi vaincu l’Allemagne, 5-1, mais se sont inclinés contre les États-Unis 4-2.

Malgré sa victoire de dimanche soir, la formation canadienne complète le tournoi à la ronde au cinquième rang et devra disputer un match de barrage, mardi contre la Chine. Le gagnant de cette rencontre obtiendra son billet pour les quarts de finale.

« Il y a beaucoup de positif à retirer de ce match, a mentionné l’entraîneur-chef du Canada, Claude Julien. Nous avons affronté une équipe qui n’a jamais cessé de s’améliorer. Et une bonne équipe n’abandonne jamais, elle travaille fort jusqu’au bout. »

Les États-Unis, le Comité olympique russe et la Finlande ont accédé aux quarts de finale directement en vertu de leur première place dans leur groupe. La Suède a aussi assuré sa place, puisqu’elle possède la meilleure fiche des huit autres équipes.

Les autres matchs de barrage opposeront la Slovaquie à l’Allemagne, le Danemark à la Lettonie et la République tchèque à la Suisse. Toutes ces rencontres auront lieu mardi.

Le Canada a pris les devants dans le match un peu plus de deux minutes après le début de la première période, lorsque Street a poussé une rondelle libre devant le filet dans le but, en profitant d’un retour de lancer de Johnson.

Tambellini a doublé l’avance des siens lors d’une échappée, puis O’Dell a porté la marque à 3-0 en milieu de première période.

Les Chinois sont passés bien près de s’inscrire au pointage lors d’un avantage numérique en deuxième période, mais ils ont frappé deux poteaux.

Le Canada n’a pas été parfait au cours de l’engagement, mais Johnson a tout de même creusé l’écart à 4-0 avec 1 : 57 à jouer à la période médiane.

Knight a inscrit le cinquième but de l’unifolié au troisième vingt, en déviant un tir d’Owen Power en supériorité numérique. La mention d’aide de Power était son premier point du tournoi. Le défenseur de 19 ans a été repêché au premier rang de l’encan amateur de la LNH par les Sabres de Buffalo en 2021.

La formation canadienne se préparera maintenant pour son deuxième match contre la Chine, mardi, avant de passer – probablement – aux quarts de finale. Elle y affronterait la Suède.

« Un mauvais bond peut toujours faire une grosse différence, a rappelé Julien. Nous allons nous préparer comme nous l’avons fait pour le match d’aujourd’hui. Nous avons approché ce match sérieusement. »

Et ils le feront encore mardi.