PHOTO NATACHA PISARENKO, ASSOCIATED PRESS

PATINAGE ARTISTIQUE | DANSE RYTHMIQUE

SAMEDI, 6 h

Les yeux se tourneront vers nos danseurs sur glace samedi matin. Pas moins de trois couples canadiens tenteront de laisser leur marque : Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen, puis Piper Gilles et Paul Poirier.