(Pékin) Claude Julien était satisfait de ce qu’il avait vu, au loin, des performances de l’équipe du Canada en hockey masculin. Ce dont il a été témoin, de plus près, l’a beaucoup moins enchanté.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Strauss Mann a bloqué 35 tirs et les États-Unis ont tiré profit d’une prestation chancelante du gardien adverse et d’une séquence de 20 minutes où le Canada a été amorphe pour signer une victoire de 4-2 dans un match préliminaire du groupe A, samedi aux Jeux olympiques de Pékin.

Julien était derrière le banc après avoir rejoint l’équipe, jeudi. L’homme de 61 ans s’est cassé une côte et a subi une perforation du poumon lors d’un accident de traîneau au cours duquel il a heurté un arbre, pendant le camp d’entraînement des Canadiens en Suisse.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’entraîneur-chef Claude Julien dirigeait le Canada pour ce deuxième match après avoir raté celui contre l’Allemagne.

Julien n’avait initialement pas pu voyager en Chine, mais il a ensuite reçu l’autorisation. Assis dans les gradins, il avait regardé le Canada vaincre l’Allemagne 5-1, jeudi.

Lors de ce match, le Canada s’était imposé physiquement, mais il a été incapable de reproduire cette prestation contre une formation américaine rapide, talentueuse, jeune et qui avait beaucoup à prouver.

« Ç’a n’a pas été notre meilleure [performance] », a reconnu Julien, dont l’équipe a rapidement pris l’avance dans le match avant de concéder le filet égalisateur moins de deux minutes plus tard.

« Nous avons perdu un peu de notre élan dans cette deuxième moitié de la première [période]. Nous avons abordé le deuxième vingt en essayant de retrouver notre style, mais il nous a fallu une autre moitié de période. C’est là que nous avons encaissé une bonne partie des dégâts. »

Andy Miele a mené l’attaque des vainqueurs avec un but et une aide. Ben Meyers, Brendan Brisson et Kenny Agostino ont marqué les autres buts des États-Unis (2-0), qui avaient défait la Chine 8-0 lors de leur premier match et qui sont en position de commande dans le groupe A. Les États-Unis affronteront l’Allemagne dimanche.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les Américains célèbrent leur premier but.

Mat Robinson et Corban Knight ont répliqué pour le Canada (1-1), et le gardien Edward Pasquale a repoussé 23 lancers.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Corban Knight (9) est félicité par Daniel Winnik (26) après voir marqué.

« Je me suis battu avec la rondelle pendant une grande partie de la soirée », a décrit Pasquale, gardien de l’année en titre dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

J’ai accordé deux mauvais buts. Si je fais ces deux arrêts, c’est 2-2 et nous sommes en prolongation. Edward Pasquale, gardien canadien

Julien n’a pas dévoilé ses intentions lorsqu’il s’est fait demander si Matt Tomkins, qui a campé le rôle de réserviste à Pasquale samedi, ou Devon Levi, une vedette dans la NCAA qui n’a toujours pas revêtu l’uniforme depuis le début du tournoi, allait amorcer le match de dimanche contre la Chine.

Par ailleurs, Julien s’est assuré que Pasquale ne soit pas le seul joueur de son équipe à encaisser des critiques.

« Nous devons regarder cette défaite collectivement et éviter de pointer [quiconque] du doigt. Pendant 20 minutes, j’ai trouvé que [les Américains] nous avaient vraiment dominés. Ce n’est pas la faute d’Eddie. Ça revient au reste du groupe. »

Les deux pays s’affrontaient pour une première fois aux Jeux olympiques en hockey masculin depuis la demi-finale de 2014, à Sotchi. Le Canada avait triomphé 1-0 avant de gagner la médaille d’or.

Samedi, la formation canadienne a pris l’avance après seulement 84 secondes de jeu grâce au but de Robinson. Toutefois, Miele a égalé le score à l’aide d’un tir du revers dans la partie supérieure du filet, du côté rapproché, sur le tout premier tir des États-Unis, 70 secondes après le but du Canada.

Les Américains ont rompu l’égalité avec 1 : 16 à jouer au premier vingt lorsque Sean Farrell, un choix au repêchage du Canadien qui avait récolté trois buts et deux aides contre la Chine, a effectué une feinte de tir avant remettre la rondelle à Meyers, qui n’a pas raté sa chance.

Une erreur de Pasquale a permis à Brisson de porter la marque à 3-1 à 2 : 37 de la deuxième période mais le Canada s’est approché à un but des Américains lorsque Knight a touché la cible en désavantage numérique, à 14 : 13 de la période médiane.

Agostino a redonné aux États-Unis une avance de deux buts à 6 : 13 de la troisième période.

« Nous avons été pris par surprise à différents moments », a affirmé l’attaquant canadien Josh Ho-Sang.

« Ils ont marqué et nous avons eu l’air étonnés. Puis, ils ont de nouveau marqué. Je ne pense pas qu’il y ait un seul joueur qui peut dire qu’il n’aurait pas pu faire mieux. »

La décision de la LNH de se retirer du tournoi olympique en raison des inquiétudes liées à la COVID-19 a ouvert la porte à une jeune génération de joueurs.

Les trois premiers choix du dernier repêchage de la LNH étaient en action, samedi. Le défenseur Owen Power (1er, Sabres de Buffalo) et l’attaquant Mason McTavish (3e, Ducks d’Anaheim) portaient les couleurs du Canada tandis que l’attaquant Matty Beniers (2e, Kraken de Seattle) représentait les États-Unis.